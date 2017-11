¿Tevez volverá a Boca o se irá a otro club?

Google Plus

Carlos Tevez va por su tercer ciclo en Boca Juniors. Foto: Web

Con Daniel Angelici, presidente de Boca, en China, Carlos Tevez afina la ingeniería para lograr su salida del Shanghai Shenhua y así dar por finalizada su multimillonaria aventura en el país asiático.

Las negociaciones corren por la siguiente vía: la cláusula de rescisión hoy alcanza los seis millones de dólares; el "Xeneize no quiere desembolsar esa cifra, "Carlitos", tampoco. Pero al mismo tiempo la dirigencia china no desea abonar un nuevo año del contrato del "Apache", máximo si no va a ser el jugador franquicia del equipo, rol para el que fue contratado. ¿Entonces? Tire y afloje que va acercando posiciones hasta arribar a un número que les resulte conveniente a todas las partes. Sin embargo, además de Boca, hay otras instituciones también interesadas en "colaborar" con la salida del delantero, de 33 años, para sumarlo a sus filas.

Tevez dejó una gran imagen en Brasil tras su paso por Corinthians, institución con la que conquistó el Brasileirao en 2005. Entonces, aparece Flamengo como un fuerte competidor para Boca. Es más: en el país vecino insinúan que los cariocas podrían poner directamente la cláusula de rescisión, sin negociar la cifra, lo que podría poner en situación de preeminencia al conjunto brasileño. Detrás, en la puja, también aparecerían un club de la elite de México y otro de Turquía.

De todas maneras, en el plan Tevez está en el regreso a Boca, como primera opción. Que Angelici esté en China es todo un gesto de la predisposición del "Xeneize" para negociar. La institución que lo vio explotar tiene listo un contrato hasta diciembre de 2019. Pero el Shanghai hizo una inversión que no resultó como quería e intentará recuperar algo del dinero gastado. Al menos, lo estipulado en el vínculo. El reloj corre: la cláusula de salida puede ser aplicada hasta el martes 28 de noviembre, día en que se activa el segundo año de acuerdo con el dueño de la ficha: apenas 40 millones de dólares. Horas decisivas serán en estos últimos días en la novela de "Carlitos".