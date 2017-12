Anuario Boca Juniors VAVEL 2017: Juan Manuel Insaurralde y Santiago Vergini, de titulares a suplentes en un suspiro

Vergini e Insaurralde conformaron la dupla titular al comienzo, pero sus actuaciones no conformaron al DT. Foto: Instarix.

No cabe duda que el 2017 no fue el mejor año para ninguno de estos defensores, quienes llegaron al equipo como la esperanza de poder darle una solución a esa defensa endeble. Sin embargo, ninguno de los dos logró afirmarse en la última línea y sus salidas pueden ser inminentes de cara a la próxima temporada.

Juan Manuel Insaurralde había dejado un gran recuerdo en el hincha xeneize. Sin embargo, aquel defensor rústico que formó una gran dupla junto a Rolando Schiavi solo en eso quedó... En recuerdos. El ex Newell's regresó para brindar soluciones y convertirse en uno de los pilares de Boca Juniors. Pero nada de esto sucedió. El desempeño del chaqueño no fue el esperado y, sumado a su pelea con Jonathan Silva, obligó a Guillermo Barros Schelotto a buscar variantes. La solución para la última línea el técnico la encontró en Lisandro Magallán, quien no desaprovechó su oportunidad y desplazó al surgido de Chacarita al banco de suplentes.

Por su parte, Santiago Vergini padeció algo similar. El ex Estudiantes llegó como recambio y terminó siendo titular. A diferencia del Chaco Insaurralde, no generó grandes expectativas, pero sí una gran desilusión. El defensor sintió la presión de los hinchas y, poco a poco, se fue apagando.

A mitad de año, los dirigentes y el DT le abrieron las puertas para su salida. Sin embargo, en un gesto que simpatizó mucho a los hinchas y al propio Guillermo, el defensor pidió continuar en el club para demostrar que no se habían equivocado en haber apostado por él. Tal es así que esperó pacientemente su chance y, casi al final del torneo le llegó. Con la expulsión de Goltz ante Rosario Central, se le abrió una nueva chance a Vergini de formar parte del once titular y no la desaprovechó. El ex Estudiantes jugó un partido correcto y demostró que puede ser una buena opción de recambio.

Ninguno de los dos logró cumplir las expectativas. Sin embargo, Insaurralde es el que tiene más chances de irse. Banfield y Chacarita han demostrado su interés por el defensor, aunque lo económico, en este caso, es un gran obstáculo. Por su parte, Vergini cerró el año con una buena imagen, pero esto no le asegura su continuidad dentro del club.