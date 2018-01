Anuario Boca Juniors VAVEL 2017: con pocas chances en el equipo

En este 2017 Boca Juniors no tuvo demasiada competencia. El equipo de la Ribera quedó fuera de las copas internacionales, por lo que se enfocó de lleno al torneo local. A causa de esto, varios jugadores no tuvieron la chance de mostrarse en el primer equipo y algunos podrían no continuar en el club en busca de rodaje. Entre ellos podemos destacar a Guillermo Sara y Sebastián Pérez.

Guillermo Sara

El arquero se perfilaba para ser el dueño de los tres palos, luego de la partida de Agustín Orion, quien fue referente en el puesto durante muchos años, a mediados de 2016. Sin embargo, a finales de ese mismo año sufrió una luxación en el hombro derecho y debió ser intervenido quirúrgicamente. Su reemplazante, en principio, fue Axel Werner, quien hoy sigue su carrera en el Atlético Madrid, club que lo había cedido a préstamo. Pero la recuperación le iba a demandar demasiado tiempo al ex Rafaela, por lo que Boca decidió incorporar a un arquero joven, con proyección: Agustín Rossi.

Las buenas actuaciones del ex Estudiantes le jugaron en contra a Sara, quien no tuvo muchas chances de jugar a lo largo del 2017. Rossi se consolidó como el defensor de los tres palos y desplazó al ex Rafaela al banco de suplentes. De hecho, en el segundo semestre solo jugó un partido por Copa Argentina.

Foto: Mundo D.

Manuel Roffo y Javier Bustillos

Dos arqueros jóvenes que, al igual que Sara, no tuvieron las chances de demostrar en la Primera de Boca. Aunque en este caso no solo se debe al buen rendimiento de Rossi, sino además a su falta de experiencia, teniendo en cuenta lo difícil que es defender el arco xeneize.

De todas maneras, Manuel Roffo es considerado uno de los mejores proyectos de la institución. Tal es así que, a sus 17 años, llamó la atención del Barcelona. Por su parte, Javier Bustillos ha sido el titular en los partidos de Reserva, donde demostró un buen rendimiento. Pero pasó de ser el tercer arquero al cuarto en la consideración del DT, luego de padecer paperas.

Foto: Twitter.

Agustín Heredia

El defensor es otro buen proyecto del semillero xeneize. De buen juego aéreo en ambas áreas, tuvo chances de defender la camiseta celeste y blanca en el 2016 con la Sub 20 comandada por Claudio Úbeda. Sin embargo, este 2017 no tuvo acción con la Primera, solo se desempeñó en Reserva, donde lo hizo muy bien. Pero tiene varios jugadores de renombre, por lo que corre de atrás.

Foto: Scoopnest.

Fernando Evangelista

El defensor, de 26 años, debutó con la camiseta xeneize el 15 de agosto de 2012. Sin embargo, nunca logró afianzarse en la Primera y fue varias cedido en busca de rodaje (Unión en 2013, Atlético Tucumán en 2014 hasta el 2016). Pero la partida de Jonathan Silva al fútbol portugués y sus buenas actuaciones en el conjunto tucumano le abrieron la chance de competir por el lateral izquierdo con Frank Fabra. El rendimiento del colombiano fue tan bueno que Evangelista no tuvo chance en Boca.

Foto: Info fútbol.

Nahuel Molina Lucero

El cordobés de 19 años se desempeña como lateral derecho, aunque también puede hacerlo por la izquierda. Debutó el 17 de febrero ante San Martín de San Juan, de la mano de Rodolfo Arruabarrena. Sin embargo, no ha tenido grandes oportunidades en este 2017, pese a que uno de los principales déficit del equipo fueron justamente los laterales. Guillermo tomó la decisión de arreglarse con Leonardo Jara y Frank Fabra, con Gino Peruzzi y Evangelista como opción, relegando así a Molina Lucero.

Foto: Diario Xeneize.

Julián Chicco

El cordobés de 19 años, que tuvo una prueba en el Manchester United, llegó a Boca Juniors junto a Matías Roskopf, provenientes de Colón, a cambio de 2.000.000 de pesos, en 2014. Su debut profesional se dio el 30 de abril de 2016, en la derrota del Xeneize ante Argentinos por 1-0.

En este 2017, Chicco jugó un solo partido. Aunque fue un partidazo. Junto a Fernando Gago conformó el medio que disputó el Superclásico amistoso en San Juan, donde Boca resultó ganador por la mínima diferencia. Sin dudas, es una buena opción en el mediocampo, aunque justamente allí el equipo de la Ribera tiene muchas opciones. Quizás en el 2018, con la doble competencia, el juvenil pueda demostrar sus condiciones.

Foto: La Nación.

Gonzalo Maroni

Surgido de las inferiores de Instituto, llegó a Boca en el 2016 a cambio de 600.000 euros. Hizo su debut en la casaca xeneize en la derrota ante Estudiantes por 3-1 por el Campeonato de Primera División de ese año, donde disputó solo los últimos 10 minutos.

Sin embargo, el 2017 lo encontró en una posición un poco mejor respecto al anterior. Logró debutar como titular en el primer equipo el 30 de abril de ese año ante Arsenal, donde realizó un gran partido y anotó un gol, para sellar el triunfo de su equipo por 3-0.

Maroni pasó de ser un completo desconocido a que los hinchas lo pidieran en el once. Pedían que Guillermo le de más minutos, algo que no sucedió. El ex Instituto disputó solo dos partidos por el Campeonato de Primera División 2016/2017 y no tuvo ninguna participación en la Superliga.

Los pocos minutos podrían llevar a que Maroni decida abandonar la Ribera, aunque aparentemente será tenido en cuenta la próxima temporada por el técnico a causa de la doble competencia que afrontará el Xeneize.

Foto: Clarín.

Agustín Bouzat

El delantero regresó a Boca Juniors a mediados del 2017, luego de su préstamo en Defensa y Justicia, donde tuvo un gran desempeño. Chiqui Bouzat se convirtió en una buena alternativa en la zona de ataque, aunque con Cristian Pavón, Cristian Espinoza y Edwin Cardona por delante las oportunidades no sobraron.

Bouzat solo logró disputar cinco partidos en su regreso al Xeneize, en los cuales no tuvo un nivel superlativo, pero dejó una buena imagen. Sin embargo, el joven atacante decidió dejar el conjunto de la Ribera y pasará a formar parte de Vélez, equipo que compró el 50% de su pase.

Foto: TyC Sports.

Sebastián Pérez

El volante colombiano no logró tener mucho rodaje en este 2017, su compatriota Wilmar Barrios fue ganando terreno en el equipo a partir de sus buenas actuaciones. Para colmo, a principios de abril, el volante recibió la mala noticia de que sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda.

Pérez retornó a las canchas a mediados de noviembre, donde disputó 71 minutos en la Reserva, pero no encontró su lugar en el primer equipo y su destino parece estar lejos de Boca.