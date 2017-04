A matar o morir

Independiente Rivadavia frente a Almagro, fecha 27.

Ambos equipos necesitan sumar sí o sí, son rivales directos en la interminable lucha por los promedios y se espera ver un partido muy aguerrido por esta razón, tienen que dar todo para quedarse con los tres puntos.

Dos baldazos de agua fría para el Azul: Cristian Tarragona no se recuperó al 100% de su lesión en la rodilla para este encuentro por lo que no estará presente; y pareciera que se jugaría a puertas cerradas porque la dirigencia no llegó a un acuerdo con la policía de Mendoza. Los precios de los operativos aumentaron un 82% y el presidente de Independiente, Agustín Vila, manifestó su descontento: "No tiene razón de ser el aumento. Sinceramente no le podemos hacer frente y no hay una solución viable".

Se reunieron los representantes de los clubes mendocinos para negociar, pero no se llegó a un acuerdo, así que todo indicaría que el partido de mañana sería sin público. Pésima noticia para La Lepra, que no va a contar con un factor determinante como es el aliento de su gente, en un partido de tal envergadura como el que debe disputar en esta fecha.

Por otro lado, Astudillo repetirá al equipo que empató frente a Almagro la fecha pasada: Cristian Aracena; Julián Navas, Yeimar Gómez Andrade, Sergio Rodríguez Budes, Rodrigo Arciero; Facundo Curuchet, Gastón González, Fausto Montero, Diego Cardozo; Hernán Gautier y Emmanuel Reinoso.

Independiente tiene la obligación de ganar. Si lo hace puede salir de la zona roja y eso sería un soplo de aire fresco para el equipo del parque. Ya acumula seis partidos sin sumar de a tres, por lo que en esta oportunidad no hay margen de error, el triunfo se tiene que quedar en el Gargantini.