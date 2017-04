A Corrientes en busca de la victoria

Google Plus

Martín Astudillo dirigirá su último partido en La Lepra | Foto: Web

Momentos cruciales se viven en La Lepra. El empate frente a Central Córdoba el pasado miércoles se sintió como un cimbronazo y pocas horas después, se dio a conocer la desvinculación del cuerpo técnico comandado por Martín Astudillo, que declaró en varios medios: "No renuncié, fue decisión de la dirigencia. Lo único que pedí fue poder enfrentar a Boca Unidos (el domingo próximo). Me voy agradecido y muy feliz de haber dirigido al club del cual soy hincha. El tema de los promedios desvirtuó el buen trabajo que se hizo, pero me voy con una buena sensación. Le jugamos de igual a igual a todos"

Al mando de su último partido, el "Pulpo" cuenta con menos de la mitad de la defensa: Rodrigo Arciero y Sergio Rodríguez llegaron a la 5ta amarilla por lo cual deberán cumplir una fecha de suspensión; y Julián Navas sufrió una luxación de codo junto con una dislocación de su hombro izquierdo en la práctica del viernes. En consecuencia, ingresarían al césped correntino Alejandro Rébola, Luciano Sánchez y Mauro Maidana.

La posible formación de La Lepra para enfrentar al Aurirrojo sería: Cristian Aracena; Luciano Sanchez, Yeimar Gómez Andrade, Alejandro Rébola, Mauro Maidana; Facundo Curuchet, Gastón González, Fausto Montero, Diego Cardozo; Emanuel Reinoso y Hernán Gautier.

Por el lado del local, Boca Unidos saldría a la cancha con: Fabricio Henricot; Ricardone, Ortíz, Alloco y Villoldo; Leonel Ríos, Diego Sánchez Paredes, Herrera, Mariano Miño; Gonzalo Ríos y Cristian Núñez.