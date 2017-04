Boca Unidos, un rival necesitado

Google Plus

Bassedas, en sus primeros momentos como técnico aurirrojo. | Foto: Prensa Boca Unidos

La Primera B Nacional ofrece pequeñas historias como esta. Más que historias, podría hablarse de campañas. En su mayoría, estas demuestran la irregularidad que atraviesan muchos equipos de esta categoría. Uno de ellos es Boca Unidos.

El Aurirrojo atraviesa un presente para nada satisfactorio. Tras sus 26 partidos jugados sólo obtuvo siete victorias, la misma cantidad de empates y 12 derrotas. Los escasos 28 puntos cosechados produjeron la salida de Federico Domínguez y la llegada de una nueva apuesta dirigencial para salir a flote: Christian Bassedas.

El ex-técnico de Vélez llegó el día lunes para comenzar su ciclo al frente del conjunto correntino. Tendrá la difícil tarea de reacomodar a un equipo que no conoce la victoria desde diciembre del año pasado (3-0 vs Atlético Paraná) y no encuentra un nivel de juego que le permita subir puestos.

Técnicos que vienen y se van. Rendimientos disimiles fecha tras fecha. Urgencias y necesidades de salir de diferentes fondos. Independiente Rivadavia y Boca Unidos, dos realidades similares dentro de este confuso mundo de la segunda división del fútbol argentino.