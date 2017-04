El primero del pulpo

Google Plus

Martín Astudillo(centro) junto a Sergio Aldunate (izq). FOTO: Web

Luego de 7 empates y una caída en lo que va del 2017, Martín Astudillo dejó de ser el técnico de Independiente Rivadavia . Realizó una campaña exitosa en la primer parte del campeonato, pero no pudo torcer el rumbo en la segunda mitad del presente torneo. La dirigencia decidió despedirlo y buscar otras alternativas.

El ex jugador de Alavés y Deportivo Maipú- entre tantos- logró una gran cantidad de puntos, pero no pudo sacar al equipo de la zona de descenso junto a Sergio Aldunate sacaron a la Lepra adelante, dándole un estilo de juego, una identidad, y lograr estar puntero en el campeonato. Hoy, el presente es distinto, y parece que la historia llegó a su fin.



Martín Astudillo.- El pulpo como lo apodaron en su carrera como jugador- debutó como entrenador azul ante Talleres de Córdoba en el Bautista Gargantini, el 15 de mayo de 2016, con un empate en cero



El ahora ex director técnico del azul se va con 34 partidos al frente de la Lepra, donde salió victorioso en 10, empató 17 y perdió 7; lo que da una efectividad de 46%, donde su equipo hizo 33 goles y recibió 38. Además convirtió que el Gargantini fuera una fortaleza, donde logró una racha de 16 partidos sin caer en casa.



Se termina un ciclo importante para el club mendocino , donde el “Pulpo” Astudillo logró recuperar la sonrisa de los hinchas.