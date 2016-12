Último Superclásico Monumental

Google Plus

River 0 - Boca 0. Lucas Alario va hacía al arco rival perseguido por Daniel Díaz. (Foto: Ole).

River empató 0-0 ante Boca en el último Superclásico disputado en un Monumental repleto. El Millonario fue superior en los 90 minutos pero no pudo quebrar el resultado. Fue por la fecha 6 del Torneo deTransición '16.

En el primer tiempo, Rodrigo Mora y Lucas Alario estaban muy movedizos y el local inquietaba por las bandas, desplegaba todo su potencial en el área rival. Gabriel Mercado tuvo la chance de abrir el marcador pero su derechazo se fue muy cerca del palo. Minutos más tarde, Alario le mandó un centro a Mora, que Jonathan Silva cortó justo.

Luego, el Millonario bajó su intensidad y el Xeneize trató de generar alguna chance pero solo tuvo un remate de Carlos Tevez que Marcelo Barovero controló. Finalizando la primera etapa, Driussi envió un centro peligroso a Mora que terminó estrellándose en el palo.

En el complemento, River manejó la pelota y controló el partido de nuevo pero no pudo tener profundidad y le faltó definición. La Banda tuvo dos chances más una que desperdició Nacho Fernandez y la otra que Mora no pudo conectar de cabeza un centro cruzado del Pity Martínez. Mientras que, Boca no pudo aprovechar un tiro libre que Carlos Tevez pateó por arriba del arco de Trapito Barovero.

Tras la igualdad, ambos llegaron a los 8 puntos en sus respectivas zonas a merced de 6 encuentros disputados en el torneo.