Volviendo al ruedo, con altas y bajas

Marcelo Gallardo volvió con el plantel a los trabajos con la vista fija en el 8 de agosto, cuando se disputará la vuelta ante Guaraní por Copa Libertadores.

El gran objetivo de este semestre es la Copa Libertadores, por lo que el plantel volvió a los trabajos en Ezeiza y el miércoles partirán hacia Orlando, donde continuaran con la pretemporada hasta el 1 de agosto. Aquí te contaremos la situación de los jugadores que llegaron, los que volvieron y los que se fueron.

Enzo Pérez: River Plate rompió el mercado con la incorporación del volante que disputó el Mundial 2014 con la Selección Argentina. Llega desde Valencia y aun no tuvo el debut oficial con la banda.

Javier Pinola: El defensor llegó desde Rosario Central en un conflictivo traspaso. Debutó en el encuentro de ida ante Guaraní por octavos de final de Copa Libertadores reemplazando a Lucas Martínez Quarta, quien se encuentra suspendido.

Ignacio Scocco: El delantero proveniente de Newell`s Old Boys debutó junto con Pinola y tuvo la satisfacción de convertir su primer gol con River Plate. Llegó para ocupar, por lo menos en papeles, el lugar de Sebastián Driussi.

Germán Lux: El arquero volvió al club de su nacimiento futbolístico luego de una larga carrera en el viejo continente. Aun no debutó y, por lo que dejó ver el DT, en principio seria suplente de Augusto Batalla.

Alexander Barboza Ullúa: El defensor hará la pretemporada con River luego de varias temporadas a préstamo. Sus grandes actuaciones en Defensa y Justicia lo llevaron a ser considerado por Marcelo Gallardo.

Nicolás Bertolo: El volante vuelve a estar en consideración del DT luego de su paso por Banfield, aunque él mismo aclaró que le gustaría volver a ser cedido al club del sur. Tiene contrato con River hasta 2020.

Arturo Mina: el central ecuatoriano se encuentra en su país mientras espera saber qué será de su futuro. Sabe que Gallardo no lo tendrá en cuenta y no se presentó a la pretemporada. Tenía una oferta de Cerro Porteño, pero no convenció. River quiere negociarlo sí o sí.

Federico Andrada: El delantero vuelve a ser cedido luego de disputar la última temporada en Quilmes. Esta vez serán dos años en Vélez Sarsfield, aunque antes de irse, renovó contrato con el club hasta 2020.

Leandro Vega: El lateral volvió a River Plate desde Newell`s para ser cedido una vez más. Ahora irá a San Martín de San Juan. No disputa un partido oficial con ninguna camiseta desde el 7 de mayo del 2016.

Augusto Solari: el volante, de buen andar en su año y medio en Estudiantes de La Plata, fue vendido a Racing por 2,4 millones de dólares. Nunca pudo afianzarse en la Primera de River, pero también renovó su contrato para que le quede ganancia al club de Núñez.

Juan Kaprof: El delantero renovó su préstamo por un año con Defensa y Justicia, aunque aún tiene contrato con River por dos años. En palabras del jugador, el próximo año dará pelea para quedarse en la institución de Núñez.