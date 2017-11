Así llega el Rojo: mente en la Sudamericana

Google Plus

Luego de lograr la clasificación a la final de la Copa Argentina, River tiene que recuperar terreno en la Superliga, donde llega con dos derrotas seguidas y a 12 puntos de la cima. Tendrá la chance de volver a la victoria éste sábado por la noche (21.30), cuando el equipo de Marcelo Gallardo visite a Independiente en el estadio Libertadores de América, con arbitraje de Silvio Trucco. Así llega el Rojo al clásico.

Independiente afronta doble competencia: en la Superliga, al cabo de ocho fechas, suma 12 puntos, al igual que River, fruto de tres victorias, tres empates y dos caídas. Empató en sus últimas dos presentaciones (ante Patronato y Belgrano) y tiene ocho goles a favor y seis en contra. No pierde desde la fecha 4, en la visita a Godoy Cruz (0-1) y se ubica en el puesto 11, en zona de clasificación a las Copas internacionales de 2019. En este fin de semana de descanso, el Rojo jugó amistosos ante UAI Urquiza y Deportivo Español, ambos de la B Metropolitana, para no perder ritmo.

Foto: TyC Sports.

Sin embargo, el gran objetivo para los dirigidos por Ariel Holan es la Copa Sudamericana: el Diablo está en la semifinal, donde este martes jugará el duelo de ida ante Libertad (que eliminó a Racing Club) en el estadio Defensores del Chaco. Para llegar a meterse entre los cuatro mejores del certamen continental, Independiente tuvo que superar a Deportes Iquique (Chile), Atlético Tucumán y Nacional de Paraguay. El club de Avellaneda ganó ésta Copa en 2010, su último título oficial, y además de ganarla para sumar un torneo internacional más a su palmarés, el Rojo sueña con volver a disputar la Copa Libertadores y su única chance de lograrlo es alzando esta Sudamericana, que tiene en la otra semifinal a Flamengo y Junior de Barranquilla.

Pensando en River, Holan guardará a toda su artillería pesada y apostará por una formación alternativa: sólo el arquero Martín Campaña (afectado a la Selección de Uruguay en la pasada fecha FIFA) será de la partida de los habituales titulares. Además, jugará el experimentado Jonás Gutiérrez, quien no viajará en Paraguay. Asimismo, está un ex River, Nicolás Domingo, que llegó a Independiente con el pase en su poder y si bien no es titular fijo, es parte del recambio para el DT en el mediocampo. También hay que destacar al venezolano Fernando Amorebieta, con una gran experiencia en la liga española e inglesa, que tiene chances de jugar ante el Millonario. Descansarán los pilares Nicolás Tagliafico, Gastón Silva, Diego Rodríguez, Ezequiel Barco, Maximiliano Meza, Nery Domíguez, Juan Manuel Martínez y Emmanuel Gigliotti, mientras que Fabricio Bustos se recuperó de su lesión. Hay que tener en cuenta que por la fecha 10, Independiente jugará el clásico ante Racing y luego vendrá el partido de vuelta ante Libertad.

Probable formación para recibir a River: Campaña; Néstor Breitenbruch, Rodrigo Moreira, Jorge Figal, Amorebieta; Walter Erviti, Nico Domingo, Gutiérrez; Martín Benítez, Leandro Fernández y Gastón Togni.