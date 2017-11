Los goleadores y el arquero, dueños de la palabra tras la victoria ante Unión

Google Plus

Rafael Santos Borré ingresó desde el banco y convirtió el primero de River Plate. FOTO: Web.

Se necesitaba ganar y se ganó. El conjunto de Marcelo Gallardo logró una importante, sobre todo en lo anímico, victoria ante Unión de Santa Fe por 2 a 0. Los goleadores del encuentro fueron Rafael Santos Borré, quien ingresó en el segundo tiempo, y Gonzalo Martínez, de penal. Ellos fueron los encargados de tomar la palabra cuando el encuentro finalizó, junto con el arquero que será titular, por lo menos hasta fin de año, Enrique Bologna.

“Necesitábamos ganar para cortar con la racha que veníamos. Jugamos frente a un gran equipo, que vienen haciendo un gran torneo”, declaró Pity Martínez apenas finalizado el encuentro, dejando en claro el objetivo del plantel. Sobre su gol de penal, en donde le pidió la pelota a Ignacio Scocco, quien es el encargado de los mismos, afirmó, “Estamos ternando. Contra Lanús agarré la pelota yo y me lo pidió, lo vi con confianza y se la di. Hoy tenía ganas de hacer un gol para cerrar el partido”.

El otro goleador, Santos Borré, también aclaró que el objetivo, ganar, se cumplió: “Era importante. Un partido complicado contra un rival que no se le marca muchos goles. Debíamos romper la racha”. El colombiano ingresó por Auzqui, cambiando el ritmo del equipo, al hacérselo saber afirmó que, “debemos estar bien preparados para cuando Marcelo (Gallardo) lo necesite. El grupo viene trabajando bien, concentrado, mantenemos la idea de jugar y crear ocasiones”. Cuando le recordaron que hoy se jugaba la final de la Copa, Borré fue tajante, “la Libertadores ya fue, nosotros no pensamos mas en eso”.

El ultimo, pero no menos importante, en hablar fue Beto Bologna, quien mantuvo la valla en cero. “En lo personal estoy muy contento, pero mas porque se ganó ante un equipo difícil. Es el comienzo para cortar con esta racha mala”, afirmó tras ser titular en la victoria. Ante la responsabilidad de ser el arquero titular y al ser consultado si se siente capacitado, el ex arquero de Gimnasia definió como un 9 de área, pero en el micrófono, “Totalmente, sino no estaría acá”.