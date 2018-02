River Plate obtiene un empate ante Godoy Cruz y una paupérrima actuación arbitral

Con un once inédito y el estreno de una nueva camiseta tricolor, River Plate empardó ante Godoy Cruz en Núñez. Lamentablemente, el once de Gallardo no solo enfrentó al equipo mendocino, sino que tuvo que lidiar con una vergonzosa actuación de la terna arbitral en jugadas claves del encuentro que claramente perjudicaron al equipo local. Ciertamente ya se perdió la línea entre el error y la intencionalidad de los árbitros ante ciertos equipos en particular.

El encuentro inició con buenas combinaciones entre Rodrigo Mora y Nicolás de La Cruz, que se reflejó a los 6 minutos, cuando el primero colocaba un preciso centro que el segundo capitalizó en un remate que se estrelló en el palo. A pesar de que River era el que dominaba y tenia la pelota, a los 12 minutos se ponía en ventaja el visitante con gol de Garro, que recibió en la espalda de Gonzalo Montiel, que no tuvo un buen primer tiempo, y definió por debajo de la humanidad de Franco Armani.

Minutos después, exactamente a los 16 minutos, Lucas Pratto se metía en el área ganándole el espacio a Luciano Abecasis, quien le cruza la pierna y le cometía un clarísimo penal, que al parecer Jorge Baliño, el árbitro del encuentro no vio, a pesar de ser una jugada aislada sin ningún tipo de impedimento en su visión de esta. Este no sería el único grave error de la terna arbitral. En 24 minutos, Santiago García recibiría solo en la espalda de los centrales de River, estando casi 2 metros en offside, sin embargo, una vez más, ningún integrante de la terna arbitral se percató y el 9 del Tomba definía de forma exquisita por arriba de Franco Armani.

Desde aquí, el Millonario no se mostraría claro ni preciso, dando malos pases y sin idea de juego, sin embargo, la posesión de la pelota era suya y la rebeldía de buscar el arco contrario era constante. Por esto, a los 37 minutos, Julián Quintero, luego de una gran jugada individual, habitaba a Lucas Pratto, que a su vez cedía el balón de taco para Rodrigo Mora, quien convertía el descuento y a su vez, su primer gol luego de la grave enfermedad que enfrentó, la cual lo tuvo casi 8 meses fuera de las canchas. A minutos de finalizar el primer tiempo, el uruguayo tendría la chance de convertir el empate, pero sería ahogado por el arquero del equipo mendocino, Leonardo Burián, que ahogo rápido al delantero.

En el complemento, Camilo Mayada reemplazó a Gonzalo Montiel, con el fin de controlar a Garro, quien había sido un constante peligro en el primer tiempo. Tan solo 5 minutos bastaron para que River empate el encuentro. Una jugada de uruguayos. Tras un pase largo de Marcelo Saracchi a Mora, quien habilitó a De La Cruz para que deje a Pratto frente al arco con un pase atrás. El ex San Pablo convirtió su primer gol con esta camiseta en su segundo partido como titular.

El segundo tiempo fue todo del local. Tras la mejora en el rendimiento de Ponzio, River empezó a dominar en el medio campo y a encontrar buenas relaciones de juego entre Quintero, Mayada y Zuculini, aunque lograba romper el empate. A los 26 minutos del segundo tiempo, Marcelo Gallardo reemplaza a Pratto y Zuculini por Ignacio Scocco e Ignacio Fernández, con la clara intención de ganar el partido. Sin embargo, la terna arbitral, y específicamente Jorge Baliño, darían mas que hablar.

En 35 minutos, el árbitro cobraría algo que solo él vio. Un pase atrás de Jonatan Maidana a Franco Armani y así, cobraba un tiro libre indirecto dentro del área que claramente podría haber modificado el resultado. Es justo y lógico decir que el arbitraje fue paupérrimo y ya quedan dudas ante la inutilidad o las intenciones de los jueces, aunque para el caso, es lo mismo, ya que cualquiera sea la situación, solo perjudicaron a River Plate.