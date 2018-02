D'onofrio: "Es un disparate implicar al presidente de la nación en los fallos arbitrales"

El último domingo ocurrieron cosas muy extrañas e injustas en el Estadio Monumental. En el partido que River Plate empató 2-2 ante Godoy Cruz de Mendoza, el árbitro Jorge Baliño tuvo un flojo desempeño junto a sus jueces de línea que dieron para sospechar a más de un hincha del Millonario. Incluso, éstos entonaron un canto insultando al Presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, como el principal responsable. Sin embargo en el mediodía de hoy, el mandamás de River, Rodolfo D'Onofrio brindó una conferencia de prensa en el Estadio Monumental, junto al Vicepresidente primero de la Banda, Jorge Brito, en donde puso paños fríos a la situación.



"Es absurdo y un disparate implicar al Presidente de la Nación como si algo tuviera que ver con el fútbol. Fue presidente de Boca y es hincha de ese club, pero eso no tiene nada que ver. El Presidente de la Nación tiene problemas muchos más serios y más importantes que un partido de fútbol. Podrá tener pasión como nosotros, y estar triste cuando juguemos, porque nosotros vamos a ganar (confió en alusión a la Supercopa Argentina del 14 de marzo) pero no tiene nada que ver. Los argentinos tenemos que estar más unidos que nunca y podrán tener diferencias políticas unos con otros, pero es importante que estemos unidos. Es un absurdo y un disparate que el Presidente de la Nación tenga que ver con los fallos arbitrales", sentenció D'Onofrio.



Posteriormente dijo que con su comisión directiva jamás eligió un árbitro y tampoco lo haría en el futuro. Además confesó que Horacio Elizondo, quién tiene una función relacionada al arbitraje en la AFA, lo llamó luego del partido ante el Tomba para disculparse: "Horacio Elizondo es un señor. Me llamó para pedirme disculpas y perdón porque hubo un penal y un offside que no se cobró ante Godoy Cruz, además de la jugada insólita que el árbitro cobró cerca del final (el supuesto pase atrás de Jonatan Maidana que Franco Armani agarró con la mano en el área)".



En cuanto al choque del 14 de marzo que River debe enfrentar a Boca Juniors, por la Supercopa Argentina, manifestó: "El partido se tiene que jugar el día 14. No hay ningún motivo para que se suspenda. Se debe bajar el folclore que está alrededor y dar un mensaje de que esto es una fiesta. Les conté que hace tiempo venimos hablando hasta con la gente de Torneos para que esto sea una fiesta. Que no sea una guerra, es un partido de fútbol. Hay pasión, pero no hay una guerra. Hemos conversado respecto a que el día lunes haya un partido Senior entre Boca y River. El martes habrá una cena entre los Senior de Boca y River junto a los dirigentes de ambos clubes y de AFA".



También D'Onofrio explicó porque escribió en su cuenta de Twitter 'podrán golpearnos pero quebrarnos jamás': "Me quedé solo un momento y escribí lo que sentí. Sentí de los jugadores, lo mismo que los hinchas, que el domingo nos habían pegado. Nos dolió y fue duro. Ahora vamos a doblegar todo esto.El domingo, pero jamás nos van a doblegar porque por esto no nos vamos a caer. River puede y va a pelear por todos los campeonatos que dispute", aseguró.



Por último cabe destacar lo que dijo el presidente de River ni bien inició la conferencia: "Hoy fue una mañana especial, por que junto a Juan Carr salieron camiones para colaborar con la inundación de la Provincia de Salta. Todo lo que se donó muestra lo que es la solidaridad del argentino. También quiero felicitar a las empresas que se prestaron al servicio de esto. Es muy emocionante".