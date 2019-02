ONE Championship: CALL TO GREATNESS

La acción de artes marciales más emocionante del mundo regresa a Singapur el viernes 22 de febrero con ONE: CALL TO GREATNESS. Como cuna del Campeonato ONE, Singapur ha acogido algunos de los eventos más inolvidables de la historia de las artes marciales, y este no será diferente.

En el evento principal, la Campeona del Mundo de Kickboxing de Peso Atómico, Fairtex, pretende convertirse en la primera Campeona del Mundo de dos deportes de ONE. Ella toma la sensación estadounidense Janet Todd para el primer título mundial de ONE Atomweight Muay Thai, y con dos de las mejores delanteras femeninas luchando por el oro, un espectáculo espectacular está prácticamente garantizado.

Se unieron en una tarjeta apilada por jugadores como el propio Amir Khan de Singapur y el campeón mundial de kickboxing Nieky Holzken.

La cartelera de "LLAMADA A LA GRANDEZA":

Foto: ONE FC

Stamp fue visto por última vez en su país natal de Tailandia en ONE: KINGDOM OF HEROES, cuando derrotó a Kai Ting Chuang para poner sus manos en su primer cinturón.

Ahora, ella regresará para su segundo combate de cinco asaltos en el escenario mundial de artes marciales e irá por un segundo cinturón contra un competidor experimentado de Estados Unidos, que hará su debut en la organización.

A ese concurso se unirán un par de los combates de cuartos de final del Grand Prix Mundial de Peso Ligero, ya que cuatro de los mejores atletas en una de las divisiones más apiladas de The Home Of Martial Arts iniciarán su campaña para ganar el torneo más esperado en Deportes de combate.

En la primera reunión de finalistas peligrosos, el Amir Khan de Singapur se enfrentará al Ariel 'Tarzan' Sexton de Costa Rica.

Foto: ONE FC

Khan tiene el récord de la mayor cantidad de finales en UNO y está saliendo de un desafío para el cinturón, pero tendrá otra prueba difícil en la tienda, ya que pretende comenzar 2019 con una victoria.

Sexton fue visto por última vez sacando una de las presentaciones más espectaculares de 2018, o cualquier año, con su triángulo invertido Americana, que muestra que tiene el juego básico para amenazar a cualquiera en esta competencia. Entrarán al ring después de otra batalla de poderosos atletas, como Ev 'E.T.' Ting se encuentra con Saygid 'Dagi' Guseyn Arslanaliev.

Ting es otro ex retador al título mundial de ONE de peso ligero, que ha hecho su misión obtener una segunda oportunidad en la corona. El malayo ha ganado 10 veces en la organización de artes marciales más grande del mundo y solo ha sido derrotado por los Campeones del Mundo, lo que demuestra que es uno de los competidores más talentosos del planeta.

Cada combate anunciado hasta ahora se enumera a continuación:

Estampilla Fairtex VS Janet Todd - UN Campeonato Mundial de Muay Thai de peso atómico

Amir Khan VS Ariel Sexton - Final de cuartos de final del Gran Premio Mundial de Peso Ligero

Ev Ting VS Saygid Guseyn Arslanaliev - Final de cuartos de Gran Premio Mundial de Peso Ligero

Nieky Holzken VS Mustapha Haida - kickboxing combate de peso ligero

Rahul Raju VS Ahmed Mujtaba - combate de artes marciales mixtas

Kong Sambo VS Zhang Chenglong - kickboxing combate de peso gallo

Rudy Agustian VS Khon Sichan - combate de artes marciales mixtas combate