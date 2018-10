Novak Djokovic: "Frente a Coric fue una verdadera batalla"

Novak Djokovic ganó su segundo partido en el ATP Master 1000 de Montecarlo. El serbio cosecha cuatro sets consecutivos para una vuelta a puro tenis. En el partido frente a Borna Coric, Djokovic alcanzó su primer tiebreak del 2018. Finalmente ganó el partido por 7-6 (2) y 7-5 en dos horas y 15 minutos.

Tras una muy buena actuación, con un total de 93 puntos ganadores, el ex número uno del ranking ATP valoró el buen nivel del partido y lo destacó como "una autentica prueba". Además, Nole elogió a su rival: "Borna tiene un estilo de juego muy parecido al mío. Venía de firmar buenos resultados en Indian Wells y Miami, por lo que obviamente salió con mucha confianza”. Y agregó: “Pude verlo entrar a pista realmente creyendo que podía ganar el partido. Así es como jugó. Fue una verdadera batalla. Ha estado genial pasar por ese tipo de emociones"

Sobre su vuelta a las canchas Novak destacó que no alcanza con estar bien en los entrenamientos o en buen estado físico, necesita ganar más actividad. Necesita jugar más partidos. Respecto a ese tema resaltó: "No he jugado demasiados partidos en los últimos nueve o diez meses. Obviamente me falta ese ritmo de partido. Pero el partido de hoy desde esa perspectiva fue perfecto para que me afecte mentalmente de manera positiva".

Nole ya esta en octavos de final del Rolex Monte Carlo Masters, donde deberá enfrenta a Dominic Thiem. Mientras se especula una posible batalla frente a Rafael Nadal en cuartos de final, el serbio es consciente que debe ir paso a paso: "Sería irrespetuoso por mi parte pensar y hablar de un potencial duelo con Nadal y no pensar únicamente en Dominic y su tenis, la calidad de su tenis, especialmente en tierra batida". Además, sostuvo que Thiem es un especialista en arcilla y uno de los mejores jugadores del circuito.

Para terminar, Nole destacó sus deseos de volver a ser el número uno del mundo: "Lo más importante es estar sano. Sé que cuando lo estoy, puedo alcanzar el nivel deseado. Sé que no tengo 20 años, pero todavía siento que tengo energía en las piernas y puedo jugar muy bien y competir”.