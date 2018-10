Rafael Nadal: "Murray es muy importante para nuestro Tour"

Siempre se supo la relación que mantienen los cuatro astros del tenis mundial: Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray. Cuatro tenistas que realmente han marcado la historia del deporte blanco. Mientras transcurre el Masters 1000 de Montecarlo, el español habló sobre dicha relación: "Podemos preguntarle al otro si hay alguna duda. No importa si somos rivales. Para mí, la amistad está antes de la cancha de tenis. Si algún jugador tiene alguna duda sobre las lesiones o el tratamiento que yo tengo, siempre estoy muy feliz de contarles mi experiencia”.

A pesar de la alta competencia con la que conviven e incluso los distintos estilos de vida que llevan cada uno, siempre han demostrado el respeto que se tienen entre ellos. Es así, que Nadal se hizo presente en el duro momento que atraviesa el escocés Andy Murray.

El británico ex número uno del mundo debió ser operado por una fatídica lesión en su cadera derecha, que lo alejó de las canchas por el primer semestre del 2018. En la tarde del viernes, tras haberle ganado a Dominic Thiem y avanzar a semifinales en El Principado de Mónaco, Nadal confesó que habló con Murray: "No quiero contar sobre las cosas de las que hablamos porque no será justo para él, y no me sentiré cómodo con eso. Pero, sí, le dije las cosas que creo que funcionaron para mí. Entonces, por supuesto, él tiene su grupo y él decidirá".

El actual número uno del mundo y defensor del título en Montecarlo, aclaró que en estos momentos deben apoyarse entre ellos. Claro, es que Nadal también pasó por una situación parecida recientemente. Sufrió una lesión en su pierna derecha que lo obligó a abandonar el Abierto de Australia, el ATP de Acapulco y los Masters 1000 de Miami e Indian Wells. Si bien esa dolencia parece haber quedado en el pasado, ya que está demostrando un excelso nivel, el actual líder del ranking mundial destacó: “He estado en esa situación. Sé cuán duro y frustrante es cuando trabajas todos los días y no ves la luz de cómo mejorar. Tú no ves ninguna mejora. Pero probando cosas, probando tratamientos, algún día las cosas mejoran, ¿no?. Eso es lo que realmente espero de Murray porque él es importante, muy importante, para nuestro Tour”.

Por su parte, Andy Murray es optimista y espera una posible vuelta a las canchas para el circuito de césped. Sobre el tema también opinó Rafa: "Los regresos no son fáciles. Si Andy está sano, lo hará. Después de un largo período de tiempo, tal vez no gane la primera semana, pero no olvidará cómo jugar tenis. Él lo sabe y todos lo saben. Si está sano, volverá a estar en una posición para luchar por las cosas más importantes y todos lo vamos a recibir de la mejor manera".