Gaudio durísimo con Orsanic

El tenis argentino vive un momento de convulsión que expuso su situación más cruda en las últimas horas con la salida de Daniel Orsanic del cargo de capitán del equipo de Copa Davis y la designación del triunvirato conformado por Guillermo Cañas, Guillermo Coria y Gastón Gaudio. El "Gato" rompió el silencio tras su nombramiento y lanzó una feroz crítica contra el entrenador saliente.

"No fue desprolija la salida de Orsanic. Estaban a un mes de jugar la Copa Davis y la situación era insostenible con el capitán. No podés ir a jugar una Copa Davis cuando no hay ningún tipo de relación entre la dirigencia y el capitán. Encima iban por caminos totalmente distintos", sentenció el ex tenista en su columna radial del programa Perros de la Calle (Radio Metro).

El deportista que llegó a estar rankeado como número 5 del mundo afirmó que la idea de la dirigencia era que Orsanic continuara como capitán, pero explicó el panorama desfavorable: "No había ningún tipo de relación ni buena onda. No podés ir a jugar una Copa Davis y transmitirle eso a los jugadores, que está todo podrido. Es imposible".

A sus 39 años, el campeón de Roland Garros 2004 analizó que se le está dando "demasiada relevancia" a la partida de Orsanic. "No por desmerecerlo: Argentina salió campeón con Orsanic y se fue a la B con Orsanic. Nosotros ganamos con Del Potro, tenemos que estar agradecidos a Del Potro. El mérito lo tienen todos los jugadores. Si está Del Potro, mejor, porque es la estrella que tenemos".

El "Gato" confirmó que el equipo para enfrentar a Colombia en San Juan el 14 de septiembre será con Diego Schwartzman, Leonardo Mayer, Federico Delbonis, Guido Pella y Horacio Zeballos.

Al mismo tiempo, expresó más críticas para Orsanic pero en esta oportunidad referidas a su desempeño en el cargo de desarrollo juvenil del tenis nacional: "Es el peor momento del desarrollo del tenis a nivel juvenil desde siempre. El desarrollo que implementó Orsanic fue malísimo. Ganando la Copa Davis, hay un 50% menos de tenistas que antes que ganarla. Debería ser al revés".

Otro de los temas que tocó fue el de su relación con Coria, luego de haber protagonizado varios enfrentamientos en la época en que ambos compartían el circuito profesional. "Este es un salvataje en una serie particular. No es que tengo una relación con Coria que decís "¡Qué bien me llevo!". No soy amigo. Pero sí estamos de acuerdo en que queremos lo mejor para el tenis", explicó.