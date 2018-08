Cilic despidió a Schwartzman de Toronto

Con mucha contundencia, Marin Cilic, sexto preclasificado en el Masters 1000 de Toronto, despachó en su encuentro de tercera ronda al argentino Diego Schwartzman por 6-3/ 6-2. El croata quiere volver al nivel que venía mostrando antes del batacazo que sufrió en Wimbledon cuando cayó en segunda ronda con Guido Pella.

Muy dominador desde el fondo, Cilic, rompió en numerosas ocasiones el saque de un 'Peque' que comenzó bien el encuentro, pero que de a poco fue cediendo terreno frente a la potencia del ganador del US Open en 2014.

Tras esta derrota Schwartzman no pudo defender los cuartos de final logrados el año pasado en Montreal quedando muy cerca de perder su lugar como número 12 del mundo.

Marin Cilic llega por segunda vez en su carrera a los cuartos en este certamen luego de haberlo logrado en el 2008, cayendo en dicha instancia con el francés Giles Simon.

Al no haber participado del Masters 1000 de Montreal el año pasado el croata se asegura sumar una buena cantidad de puntos que le permitirán pelear por el sexto puesto del ranking el cual le pertenece actualmente al sudafricano Kevin Anderson, quien hoy venció al bielorruso Ilya Ivashka para avanzar también a cuartos de final donde se medirá con Grigor Dimitrov.

Cilic espera por el ganador del partido entre Rafael Nadal y Stan Wawrinka, dos jugadores a los que conoce bien puesto que los ha enfrentado en numerosas ocasiones, aunque su historial tanto frente al español como frente al suizo no es para nada positivo: 2-5 cuando enfrentó a Nadal y 2-12 cuando hizo lo propio con Wawrinka.

