Kevin Anderson es el primer semifinalista en Toronto

Ya lo había sufrido Roger Federer en Wimbledon y esta vez le tocó a Grigor Dimitrov en Canadá, es que cuando Kevin Anderson logra complementar su potencia con una elasticidad casi impropia para un jugador de su altura su rival sabe que va a pasarla mal.

El sudafricano borró de la cancha al número cinco del mundo y le quitó la oportunidad de recuperar el tercer puesto del ranking, por el que ahora solo compiten Alexander Zverev y Juan Martín Del Potro, y, además, rompió una racha de cinco victorias seguidas del búlgaro en los duelos entre sí, ahora el historial se encuentra 6-2 en favor de Dimitrov.

El de hoy no fue el primer cruce entre Anderson y Dimitrov aquí en Canadá, hace cuatro años, y en la misma instancia, el búlgaro eliminaba al sudafricano en un reñido duelo que terminó 5-7/ 7-5/ 7-6 (6) en el cual el finalista del US Open el año pasado tuvo un par de puntos para llevarse el partido, por lo que podemos decir que Anderson se tomó revancha de aquel encuentro.

El 2018 sin duda alguna será recordado por Anderson como el mejor año de su carrera (y aún no termina): volvió a levantar un trofeo luego de tres años (Nueva York), fue finalista en Wimbledon venciendo a Federer en cuartos y alcanzó por primera vez las semifinales de un Masters 1000 en Madrid, ahora habrá que sumar otra en Toronto.

Además, es la primera vez en su carrera que alcanza los cuartos de final de cuatro Masters 1000 en un mismo año: Indian Wells, Miami, Madrid y Toronto. De acceder a la final del certamen recuperará el quinto puesto del ranking que perdió hace poco a manos de Dimitrov.

El rival de Anderson saldrá del duelo entre el defensor del título Alexander Zverev y el ascendente Stefanos Tsitsipas.

Ladies and gentlemen, our first semifinalist: @KAndersonATP.



Anderson plays his best match of the tournament, defeating Dimitrov 6-2, 6-2. #RogersCup pic.twitter.com/iIiEiPLxck