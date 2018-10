Cincinnati: Del Potro ya tiene rival, el coreano Hyeon Chung

El primer parcial fue más parejo de lo que muestra el marcador, hubo games muy largos, tanto con el saque de Chung como con el de Sock, pero el campeón del Masters 1000 de París el año pasado tuvo un temple mayor en los puntos importantes: él concretó los dos break points que dispuso y salvó los cuatro que le generó el coreano.

En el inicio del segundo set Sock solicitó la asistencia del trainer por dolores en su espalda, luego de los masajes intentó no moverse demasiado. Cada pelota que le pasaba cerca era un intento de winner inmediato para presionar a Chung y evitar desplazarse por el dolor que eso le producía.

En sus juegos de servicio el americano ya no usaba las piernas como complemento para su saque, sino que intentaba reducir todo el movimiento de su cuerpo empujando únicamente con el brazo, lo que le permitió a Chung cerrar fácilmente el set.

En el set definitorio Sock salió a jugar más suelto, consiente de su molestia física y sabiendo que la responsabilidad ahora se trasladaba al lado del coreano. El estadounidense logró sostener su servicio en un par de ocasiones a base de buenos saques y ataques agresivos, pero en la cancha ya se lograba ver que Sock no podría mantener ese ritmo.

Listen to those squeak! Athleticism from @JackSock and @HyeonChung

Finalmente, en el quinto game Chung logró tomar el saque del nacido en Kansas y a partir de allí ya no hubo partido, Sock se dedicó a buscar tiros ganadores de cualquier forma únicamente para mantener a los espectadores entretenidos, pero todos sabían que el encuentro estaba decidido. Otro quiebre del coreano le permitió sacar para partido y, aprovechando su segundo match point, se metió en la segunda ronda.

Con esta derrota Sock llega a siete torneos consecutivos sin poder superar la primera ronda, su última victoria fue ante David Ferrer en el Masters 1000 de Roma.

Este es el tercer torneo que disputa Chung desde que se recuperó de una lesión que lo mantuvo afuera de las canchas por poco más de dos meses. En los dos torneos anteriores (Atlanta y Washington) logró una victoria en cada uno, por lo que Del Potro enfrentará a un rival con poco ritmo de competencia.

It's a maiden #CincyTennis triumph for @HyeonChung.





The World No.25 battles into round two with a 2-6 6-1 6-2 victory over Jack Sock. pic.twitter.com/foUXkA618h