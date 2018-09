US Open: le costó cerrarlo, pero Nishikori se metió en en los cuartos de final

Ya lo había logrado hace casi dos meses en Wimbledon y hoy lo vuelve a repetir en el Abierto de los Estados Unidos, por segunda vez desde su vuelta al circuito Kei Nishikori (19°) se mete entre los ocho mejores de un Grand Slam.

El japonés seguramente debió sentir un gran alivio cuando, tras su duro cruce con Schwartzman, se enteró que el alemán Philipp Kohlschreiber había dado una de las mayores sorpresas del torneo al vencer a su compatriota Alexander Zverev. Nishikori sabía que esta era su gran chance para meterse en cuartos y seguir escalando puestos en el ranking.

Como ya es costumbre en este US Open, el calor y la humedad fueron dos protagonistas que acompañaron a los jugadores durante todo el encuentro.

El encuentro comenzó con ambos jugadores sufriendo las condiciones climáticas, tres quiebres en los cuatro primeros games mostraban la incomodidad que los dos sentían al jugar.

El primero en entrar de lleno en el partido fue el japonés, comenzó a realizar las transiciones de defensa a ataque más rápidamente, como nos tiene acostumbrados, y como su rival no lograba mucha consistencia ni agresividad en sus golpes, ese trabajo se le hizo más sencillo.

El momento de dominio de Nishikori fue desde ese tramo del primer set, hasta el comienzo del tercero, donde Kohlschreiber consiguió jugar más puntos con su primer servicio y le complicó los juegos de devolución al nipón.

El finalista del US Open en el 2014 sacó para llevarse el partido en el décimo juego del tercero, pero el alemán no pensaba regalar nada. Kohlschreiber elevó su nivel en el final y casi lleva el set a un tie break, pero no pudo sostener el ritmo y finalmente Nishikori se llevó un partido que, por lo difícil del cierre, fue muy festejado por él y su equipo.

El japonés alcanzó los cuartos de final del US Open por tercera vez en su carrera y, hasta ahora, está invicto en esta instancia: en el 2014 venció a Wawrinka y en el 2016 a Murray.

Recordemos que Nishikori no participó el año pasado de este certamen debido a su lesión, por lo que obtendrá una buena cantidad de puntos para seguir acercándose al Top Ten.

En la próxima ronda el japonés enfrentará al ganador del duelo entre el croata Marin Cilic (7°), a quien enfrentó en la final del 2014, y el belga David Goffin (10°).