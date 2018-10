US Open: Cilic enfrenta a Nishikori en cuartos

Octava jornada del Abierto de los Estados Unidos en ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) y ya se ocupó la anteúltima plaza en cuartos, ya que Marin Cilic, número siete del mundo, venció a David Goffin, número diez del ranking ATP, por 7-6/6-2/6-4 en dos horas y 24 minutos de partido. En la próxima instancia, deberá enfrentar al número 22 en el circuito, Kei Nishikori. El japonés eliminó al alemán, Philipp Kohlschreiber por 6-3/6-2/7-5.

El partido frente a Goffin fue la mejor presentación del croata en lo que va del torneo, con respecto a la jerarquía del rival. A pesar de que su primer servicio no estuvo en los niveles que acostumbra, pudo realizar doce aces y se llevó el partido en sets corridos y llegó así a su quinta participación en cuartos de final de US Open y a la decimotercera de un Grand Slam. Teniendo en cuenta que en 2014, Marin fue campeón en US Open y frente a su próximo rival, Nishikori.

El croata y el japonés se enfrentaron en 14 oportunidades y en este caso, Kei lleva una ventaja de 8-6. Igualmente, Cilic se llevó el duelo más importante e interesante, ya que lo venció en la final del Abierto de los Estados Unidos en 2014 y de dicha manera, consiguió su primer y único título Grand Slam, hasta el momento.

"Será un partido competido y difícil para los dos, porque ambos nos conocemos muy bien. Ahora quiero descansar, recuperar fuerzas y luego ya pensaré en el duelo frente a Nishikori". Dijo Cilic luego del partido frente a David Goffin.

Camino a cuartos