Shanghai se quedó sin sudamericanos: Del Potro y Jarry eliminados

"Caí de lleno contra el piso y sentí un dolor muy fuerte. Al principio pensé que no era nada e intenté seguir, pero tenía inestabilidad en la rodilla y no podía hacer fuerza con la pierna. Lo mejor era no continuar para no poner más en riesgo la zona". Esas fueron las palabras de Juan Martín Del Potro (4°) tras haber abandonado el encuentro.

El argentino tropezó cuando el parcial se encontraba 5-5. Luego de terminado el game, en el cual Coric quebró el saque de Del Potro, este último solicitó la asistencia del médico. En ese cambio de lado le vendaron la rodilla derecha y saltó nuevamente a la cancha para tratar de forzar un tie-break.

El croata ganó su juego de servicio sin ceder un solo punto y se llevó el set. En ese momento “la torre de Tandil” dijo basta y tomó la decisión de no continuar con el partido.

De esta manera Juan Martín Del Potro seguirá, al menos esta semana, como el número cuatro del circuito. El argentino tenía la posibilidad de escalar al menos un puesto en el ranking si llegaba a la final del Masters 1000 de Shanghai, pero ese objetivo deberá esperar.

El futuro de Juan Martín es incierto, su equipo de trabajo aseguró que se le realizarán nuevos estudios para determinar la gravedad de la lesión y que, en base a los resultados, definirán su calendario en lo que queda del año.

En lo que respecta al croata, este enfrentará en los cuartos de final al australiano Matthew Ebden (51°), quien venció al alemán Peter Gojowczyk (68°) por 6-2/ 6-3, buscando alcanzar las semifinales de un torneo Masters 1000 por segunda vez en su carrera (la primera fue en Indian Wells 2018).

Edmund fue mucho para Jarry

Luego de haber obtenido el mejor triunfo de su carrera ante Marin Cilic (6°), Nicolás Jarry (48°) no pudo seguir dando sorpresas en China.

En su primer encuentro ante Kyle Edmund, el chileno cayó por 7-6 (5) / 6-3 en una hora y 30 minutos, terminando así su gira por Asia.

Ahora el británico se verá las caras con Alexander Zverev (5°), quien despachó al australiano Alex de Miniaur por 6-1/ 6-4. El alemán está en busca de su segundo Masters 1000 de la temporada (ganó en Madrid) y quiere acercarse al cuarto puesto del ranking.