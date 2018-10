Federer padeció, trabajó y ganó 

No la tuvo para nada fácil hoy Roger Federer, jugó ante un combativo Krajinovic que no se dio nunca por vencido y que siempre tuvo una carta para complicar el andar del dueño de casa.

Un comienzo intenso del partido, donde Krajinovic buscaba no ser tan pasivo, sobre todo con su servicio, saliendo detrás de la pelota para atacar a su Majestad, quien por momentos no encontraba el ritmo de juego.

Durante los primeros cuatro juegos del primer parcial, el serbio consiguió incomodar a Federer y fe así que llegó a tener un punto de quiebre en el cuarto juego, pero Roger con un gran primer servicio y dos muy buenos segundos saques flotados, con mucha rosca, salió del problema.

Luego de la oportunidad desperdiciada por el serbio, fue el suizo quien encontró el hueco, con Krajinovic viniéndose hacia adelante después de sacar, Roger le jugo dos contrapiés y fue así que que generó dos puntos de quiebre cerrando en el segundo, gracias a un error no forzado de su rival, luego de un intenso intercambio de revés con slice.

Federer de estar complicado pasó no solo a sostener la ventaja con su saque, sino que con la misma fórmula que el anterior juego de saque del serbio, volvió a quebrar para adelantarse 5-2. Por ello para Krajinovic fue imposible remontar el parcial y el suizo con toda su efectividad logró cerrar con facilidad el primer parcial.

Krajinovic remonta el partido

Con el comienzo de la segunda manga, Roger siguió siendo un torbellino, no lo dejaba jugar al serbio, quien cargado de errores no forzados, y con Federer en inercia total volvió a ceder su servicio.

El suizo parecía tener todo controlado, tras sostener su juego de saque había tomado una importante ventaja, y además parecía que su imagen se agigantaba. Pero el serbio siguió con su libreto, lo siguió contraatacando, no se amedrentó y por sobre todas las cosas no cometió más errores no forzados.

Por ello a la seguridad del serbio, se le sumó un errático Federer, quien empezó a no poder por momentos sostener los peloteos de Krajinovic quien por ser muy preciso pudo volver a meterse en el partido. Y fue así que en el sexto juego luego de tener dos oportunidades de quiebre en la tercera oportunidad el serbio se quedó con el saque de Roger.

Desde ahí fue otro partido hasta el final del segundo parcial, porque el suizo como nunca cometió una gran cantidad de errores no forzados y gracias a ello ambos entraron en juego de turbulencias, en el cual se quebraron mutuamente, siendo Krajinovic quien logró llevarse tras dos oportunidades de quiebre, el segundo parcial.

A Roger le costó pero ganó

En el comienzo del tercero los dos sostuvieron su primer servicio, pero luego fue Roger quien volvió a tener dos oportunidades de quiebre, y en la segunda gracias a un error de control de una bola baja del serbio, se fue a la silla con el quiebre en el bolsillo.

Pero nada fue fácil hoy para su Majestad, porque el serbio redobló la apuesta, siguió férreamente atacando al suizo, tuvo sus oportunidades de quebrarle Roger, como así también Federer pudo quebrarle el saque a su rival. Hasta que en el séptimo juego su Majestad tras un game interminable logró luego de tener cuatro opciones de quiebre, el suizo quedarse con el saque de Krajinovic y así adelantarse 5-2.

Pero el serbio siguió batallando, atacó sobre el segundo saque de Federer y recupero uno de los quiebres para irse a la silla con solo un juego de diferencia.

El juego final, fue tan difícil como todo el partido para el número tres del mundo, comenzó 0-30 y después logró ganar tres puntos seguidos para tener el primer match point, pero debió esperar al próximo para cerrar el partido.

Muy difícil le resultó Krajinovic a Federer, lo complicó desde principio a fin, en ningún momento estuvo completamente cómodo y por momentos el serbio si hubiera tenido más experiencia hoy se llevaba el partido.