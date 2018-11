Federer volvió a la senda del triunfo

Partido a pedido de Roger Federer (3°). Luego de las malas sensaciones que le dejó la derrota con Nishikori, el maestro suizo logró jugar de manera sólida, sumado a que su rival del día de hoy colaboró mucho a la causa del ex número uno del mundo.

La sorpresiva caía de Federer frente al japonés había sembrado la duda sobre el nivel con el que llegaba el suizo a disputar el ATP World Tour Finals. Roger había cometido muchos errores en aquel partido y al haber perdido en sets corridos quedaba muy condicionado para pasar a las semifinales.

Aun así, de todos los rivales que participan en el torneo Dominic Thiem parecía el más accesible para “su majestad”, puesto que el austriaco se siente mucho más cómodo jugando en polvo de ladrillo y en canchas sin techo.

Thiem declaró antes del encuentro que si Federer estaba sólido con su servicio el partido se le haría muy difícil.

El encuentro comenzó con los dos jugadores algo erráticos, es entendible ya que ambos venían de caer en el primer encuentro y este era un partido clave. El primer game fue prolongado y en él Thiem debió afrontar una situación de quiebre, aunque esa era solo la antesala de lo que viviría el último finalista de Roland Garros.

En su segundo turno de saque Thiem no pudo imponerse y tras una derecha muy larga, le otorgó la ventaja a un Federer que parecía afirmarse cada vez más.

37 years old...apparently 🤔



El suizo mantuvo siempre su servicio con facilidad, Thiem nunca logró generarle un break-point. En el séptimo game, ya marcando la tendencia del encuentro, el jugador de 37 volvió a quebrar, para luego cerrar el set en el octavo juego.

Los puntos cortos abundaban y Thiem cometía errores no forzados antes de siquiera poder complicar al suizo.

El segundo set seguiría la misma lógica. Federer comenzó el parcial quebrándole el saque al austriaco. Thiem parecía querer empezar a afirmarse en la cancha, pero Federer no lo dejó.

Back in business 👊@rogerfederer rolls past Thiem 6-2 6-3 to keep his semi-final hopes alive 🙏#NittoATPFinals pic.twitter.com/vRuikuD6If

El suizo perdió solo un punto con su saque en todo el set. Finalmente en el noveno game Federer aprovechó su segundo match point para terminar llevándose el partido por 6-2/ 6-3 en una hora y seis minutos.

En el primer turno del día de hoy Kevin Anderson venció por 6-0/ 6-1 a Kei Nishikori en una hora y cuatro minutos.

El sudafricano se ubica como el puntero del grupo Lleyton Hewitt con dos victorias en sets corridos.

BIG KEV WITH A BIG MARGIN OF VICTORY 😮@KAndersonATP demolishes Nishikori 6-0 6-1 to take control of Group Lleyton Hewitt at the #NittoATPFinals! pic.twitter.com/0nbRzoPX2Z

