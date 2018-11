Djokovic se llevó el duelo frente a Zverev en Londres

En un partido atrapante, se enfrentaron dos de los mejores tenistas de la actualidad. Por un lado, el serbio Novak Djokovic, quién venía de derrotar a John Isner este último lunes. Por el otro, Alexander Zverev, la jóven promesa alemana que con tan solo 21 años está jugando el Masters de Londres por segunda vez en su carrera.

El partido comenzó muy parejo. Tanto Djokovic como Zverev se hacían muy fuertes con sus saques, sin permitirles a su contricante a la hora de sacar la posibilidad del break point. Sin embargo, tras ir Djokovic 5-4 arriba, ocurrió el punto clave del partido. El serbio logró quebrar el servicio de su rival y terminó quedándose con un primer set muy parejo por 6/4, en 49 minutos de juego.

Ya en la segunda parte, si bien ambos comenzaron muy bien, luego de estar Nole 2-1 arriba, el nivel del alemán disminuyó. Aquí, fue donde el serbio apareció y demostró porque es el mejor del ranking ATP. Fue victoria finalmente para Djokovic por 6/4 y 6/1 frente a un Zverev que había comenzado muy bien, pero se encontró con el mejor tenista de la actualidad, quién lo derrotó con mucha categoría.

