Federer venció a Anderson y selló su boleto a las semifinales

Difícil compromiso tenía en la jornada de hoy el maestro Roger Federer, pues debía enfrentar al puntero invicto del Grupo Hewitt, sabiendo que su única oportunidad de pasar como el primero en el Round Robin era ganar en sets corridos.

Aunque Federer perdiese, este aún tenía altas probabilidades de pasar, pero el clasificarse como el segundo de su grupo significaría enfrentar a Novak Djokovic en las semifinales, lo cual sería un obstáculo enorme en las aspiraciones del suizo por levantar su séptimo Torneo de Maestros.

Anderson llegaba al encuentro ya clasificado gracias a lo que había ocurrido en el encuentro entre Thiem y Nishikori, aunque aún no tenía asegurado el primer lugar.

El primer set de este cotejo transcurrió de forma muy pareja con ambos tenistas ganando sencillamente sus juegos de servicio. Ya se podía notar en Federer un aire de confianza y seguridad en sus golpes que no se habían podido apreciar en sus partidos anteriores.

1-2 step 💥@rogerfederer has brought his A game this evening#NittoATPFinals pic.twitter.com/s3WlKiuYBN

— Tennis TV (@TennisTV) 15 de noviembre de 2018 " rel="nofollow">http://

1-2 step @rogerfederer has brought his A game this evening #NittoATPFinals pic.twitter.com/s3WlKiuYBN

En el séptimo game el suizo dispuso de un triple break-point, sacando la primera diferencia del encuentro en su primera oportunidad. En el juego siguiente Anderson mostró porqué está pasando el mejor momento de su carrera evitando que Roger confirmara el quiebre y restableciendo la paridad en el marcador.

Pero en el noveno juego el hexacampeón del ATP World Tour Finals jugó de forma brillante para volver a quebrar en cero el saque de su rival, utilizando el slice para bajarle la pelota al lungo jugador de Sudáfrica, haciendo que este último pegase muy incomodo.

Finalmente, Federer cerró el set en el décimo juego con un ace luego de salvar un triple break-point. Tras haber ganado ese parcial el suizo ya se había asegurado su clasificación, pero ahora iba por todo.

El segundo set transcurrió, al menos en el inicio, de forma similar al primero. Ambos jugadores ganaron fácilmente sus respectivos games de servicio, hasta que nuevamente en el séptimo Federer volvió a alterar el marcador a su favor, pero esta vez no habría respuesta del sudafricano.

Roger confirmó su servicio sin ceder puntos y volvió a quebrarle el saque a Anderson en el noveno juego para llevarse el partido.

Straight-sets win ✅

Qualify for semi-finals ✅

Group winner ✅



A perfect evening for @rogerfederer after a 6-4 6-3 win over Anderson at the #NittoATPFinals! 👌 pic.twitter.com/tA0wpNQQ5L

— Tennis TV (@TennisTV) 15 de noviembre de 2018 " rel="nofollow">http://

Straight-sets win

Qualify for semi-finals

Group winner



A perfect evening for @rogerfederer after a 6-4 6-3 win over Anderson at the #NittoATPFinals! pic.twitter.com/tA0wpNQQ5L