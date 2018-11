Djokovic y Zverev definirán al Maestro del 2018

La última final de la temporada nos dará la posibilidad de ver un gran choque generacional: el número uno del mundo de 31 años contra el número cuatro de tan solo 21.

Alexander Zverev quiere dar su primer gran golpe en el circuito. Si bien el alemán ya tiene en su haber tres títulos Masters 1000, el ATP World Tour Finals es una competición de mucha mayor relevancia.

El “principito” enfrentó en el primer turno a Roger Federer en otro duelo entre generaciones distintas. Zverev jugó en un muy alto nivel frente al maestro suizo, especialmente con su servicio.

El alemán aprovechó su única chance de quiebre en el primer set, de hecho, fue la única que hubo en todo el parcial, y fue en el duodécimo game. Zverev pegó en el momento justo y eso se notó en el humor de un Federer que salió a jugar mucho más agresivo en el segundo set.

El suizo fue quien sacó la primera diferencia en el segundo parcial, pero Zverev logró reestablecer la paridad inmediatamente, algo que el suizo tampoco se tomó muy bien. Federer exteriorizó su malestar con algunos gestos, cosa que no suele verse en el seis veces campeón del Masters.

Un momento clave del encuentro fue cuando, durante el tie-break y con el marcador 4-3 para el ex número uno del mundo, a uno de los ballboys se le cayó la pelota en pleno desarrollo del punto.

En dicho punto Federer se encontraba mucho mejor posicionado que Zverev y el “mini-break” parecía inminente. Pero al ver el movimiento del chico tratando de agarrar la pelota Zverev decidió parar el punto y el juez de silla, Carlos Bernardes, abaló la decisión y decidió que el punto se volviese a jugar.

Zverev terminó ganado sus dos puntos de saque y tras un error en la volea por parte de Federer, el alemán logró cerrar el partido con su servicio, convirtiéndose en el primer tenista de su país en alcanzar la final del Masters desde Boris Becker en 1996.

Del partido de Djokovic no hay mucho que decir, simplemente perfecto. El mismo “Nole” admitió que este fue su mejor partido de las últimas semanas.

El serbio gobernó el encuentro desde el primer game, donde le quebró el saque a Anderson, hasta el último, ganado con su servicio sin ceder puntos.

Aunque los sets hayan tenido un marcador idéntico, el desarrollo fue muy distinto. En el primer parcial Djokovic tuvo apenas cuatro tiros ganadores, pero Anderson cometió muchos errores, tanto forzados como no forzados.

El segundo set fue aún más aplastante, puesto que Anderson casi no pudo jugarlo. Djokovic tuvo 14 tiros ganadores y la frustración del sudafricano por no saber qué hacer ya era evidente, y nunca pudo encontrarle la vuelta al encuentro.

En la final del domingo se enfrentarán el número uno del mundo, quien busca su sexto trofeo como maestro en la que será su séptima final, ante el jugador que está llamado a gobernar el circuito cunado las leyendas se retiren y que quiere llevarse el trofeo en su primera final.

El historial entre Djokovic y Zverev es de apenas tres encuentros con ventaja de 2-1 para el serbio. La primera vez que se enfrentaron fue en una final, la del Masters 1000 de Roma en 2017. En esa ocasión el joven alemán de por entonces 20 años terminó levantando su primer título de Masters 1000 tras vencer a Djokovic por 6-4/ 6-3.

La primera final entre ambos. | Foto: Ambito Financiero.

Los otros dos partidos son mucho más recientes. Hace poco más de un mes ambos tenistas volvieron a encontrarse, esta vez en las semifinales del Masters 1000 de Shanghái. Djokovic en modo intratable apabulló al alemán por 6-2/ 6-1, accediendo a una final que a la postre ganaría.

El último encuentro fue esta misma semana en el Round Robin. En el segundo partido de la fase de grupos de este ATP World Tour Finals Djokovic volvió a vencer a Zverer, esta vez por 6-4/ 6-1.

El serbio llega como el favorito por amplio margen, aunque hace dos semanas en París el número uno del mundo también llegaba al encuentro cumbre como el candidato a hacerse con el título y Khachanov terminó sorprendiéndolo.

No será un partido fácil para el alemán, pero se dice que se aprende más de las derrotas que de las victorias. Va a ser muy interesante ver cómo afronta la final el “principito” Alex Zverev.