Brasil Futebol Expo: evento capacita universitários e profissionais do esporte

0,00s preços Ter no esporte um futuro profissional é o sonho de muitos. Capacitar estudantes universitários é a proposta da maior feira sobre futebol já promovida nas Américas nesse sentido: a Brasil Futebol Expo, a ser realizada de 4 a 8 de setembro, em São Paulo. A iniciativa, inédita no país, é da CBF e vai possibilitar o acesso a diversos cursos e palestras em áreas ligadas ao esporte, com o objetivo de atrair cada vez mais pessoas para a principal modalidade esportiva do país.

O evento vai contar com cerca de 160 palestrantes em 60 cursos ligados ao futebol. As aulas serão ministradas pelas maiores referências do esporte no Brasil e no exterior em áreas como Marketing, Medicina, Psicologia, Educação Física, Direito, Administração, Economia, Tecnologia da Informação, Jornalismo, Relações Públicas e Relações Internacionais. Os cursos, com quatro horas de duração cada, terão conteúdos com ampla gama de assuntos. Os preços variam entre R$ 150,00 e R$380,00 e as inscrições já estão abertas no site do evento.

Principais atrações

O público que comparecer a Brasil Futebol Expo terá a oportunidade de participar de cursos ministrados por técnicos renomados do futebol brasileiro. O evento já confirmou as presenças de Mano Menezes, do Cruzeiro, Fábio Carille, do Corinthians, Fernando Diniz, do Fluminense, Thiago Nunes, do Athletico Paranaense, Wagner Mancini, coordenador de futebol do São Paulo e um dos criadores da Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol (FBTF), e Renê Simões, que já dirigiu a Seleção Brasileira Feminina e diversos clubes do país.

Diretores de clubes brasileiros e internacionais como Orlando City, Paris Saint-Germain e Real Madrid, além de representantes de confederações sul-americanas e ligas europeias estarão na lista de palestrantes. Serão três dias de painéis com nomes de destaque que dividirão experiências e ideias sobre a infraestrutura do esporte.

“Como ex-jogador e dirigente de clube nunca vi uma iniciativa como essa. O futebol é composto por vários tipos de profissionais que a maioria das pessoas não vê. Advogados, médicos, nutricionistas, jornalistas e muitos outros. Um evento deste porte incentiva, capacita e integra pessoas e faz com que elas vejam no principal esporte do país uma possibilidade de carreira também além das quatro linhas” , reforça Juninho Paulista, Coordenador da Seleção Brasileira.

Além das palestras

A Brasil Futebol Expo será também uma oportunidade para aproximar marcas a um público apaixonado. O evento será realizado em um espaço de 19 mil metros quadrados e possibilitará que as principais empresas do país montem stands e estejam em contato direto com fãs e outros profissionais do mercado. A expectativa é de cerca 50 expositores no local.

Para a parte de entretenimento, o público poderá testar o VAR, que hoje é realidade nas principais competições de futebol no Brasil e no mundo e contará com campeonatos feminino e masculino para escolas e universidades, além de clínicas de futebol. Os E-sports também terão espaço, com a arena voltada para competições.