Marcos Assunção culpa a base dos clubes pela falta de técnica: "Gols de falta sumiram"

Um dos grandes cobradores de falta do futebol, o ex-volante Marcos Assunção está descontente com o atual momento do futebol brasileiro quando o assunto é bola parada.



“Não se vê mais um Zico, Rogério Ceni, Marcelinho Carioca, Neto, Djalminha, um Marcos Assunção. Os gols de falta sumiram. E a culpa é de quem treina as crianças lá na base. É preciso começar a treinar esse fundamento na base”, apontou.



Assunção é uma das atrações da oitava edição do Caioba Soccer Camp, que está sendo realizado no Club Med Lake Paradise, em Mogi das Cruzes-SP.

O ex-jogador, campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras em 2012 e com passagens por outros grandes clubes, como Santos, Roma-ITA e Real Betis-ESP, fez um trabalho especial com as crianças no acampamento, mostrando a cada uma delas a arte de cobrar faltas com maestria.



“No Brasil hoje não vemos mais gols de falta. Se fala muito em aproveitar a bola parada mas se tem pouco resultado. É na base que você tem que incentivar o treinamento desse fundamento. E olha que as crianças adoram bater falta. Foi muito legal poder passar um pouco do meu conhecimento”, concluiu.



A Caioba Soccer Camp reúne 270 meninos e meninas entre 5 e 13 anos para um fim de semana de muito futebol e diversão. Além de Marcos Assunção, o Camp criado há dois anos pela agência Turn On The Light, dos amigos e sócios Tico Sahyoun, Antonio El Khouri e Caio Ribeiro, conta com as presenças dos campeões mundiais Denílson, Luizão, Ricardinho e Diego Lugano.