Governo de Alagoas emite decreto que prorroga quarentena no estado por oito dias

A quarentena como combate à disseminação do coronavírus em Alagoas permanece por mais uma semana. Em decreto divulgado por meio de edição eletrônica extra no Diário Oficial de Alagoas (DOE/AL) publicado neste domingo (29), o isolamento social é destacado como maneira mais eficiente de evitar proliferação do Covid-19 no momento. Tal ato entra em vigor a partir da meia-noite desta segunda-feira (30) e terá validade até o próximo dia 7 de abril. A medida pode ser novamente prorrogada.

Com isso, bares, restaurantes, lanchonetes, estabelecimentos congêneres, museus, cinemas, equipamentos culturais, templos, igrejas, academias e locais de exercícios físicos, shoppings, galerias, centros comerciais, eventos e exposições permanecem com funcionamento suspenso em todo o estado de Alagoas. Além destes lugares, quaisquer pontos que aglomere pessoas ou que haja atividade comercial, como praias, lagoas, rios, piscinas e parques também são afetados diretamente com a prorrogação do decreto. O sistema de transporte também continua com trens ou VLTs impedidos de circular, bem como transporte intermunicipal de passageiros por ônibus ou vans. Ainda, escolas e universidades permanecem fechadas.

Por outro lado, estão mantidos órgãos de comunicação e telecomunicação, enquanto a indústria retorna ao trabalho. Supermercados, farmácias e locais que prestem serviços de saúde ficam abertos, inclusive os que se localizam em shoppings. Lojas e outros estabelecimentos comerciais podem funcionar por serviços de entrega e aplicativos. A locais que comercializam bebidas e alimentos – como restaurantes, lanchonetes e similares – estão permitidos a entrada de clientes desde que sejam apenas para pagar e levar para consumir em outro local. O consumo e a aglomeração estão proibidos.

De acordo com boletim atualizado da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau), são 17 casos confirmados de coronavírus, com 294 sob suspeita, 264 descartados e um curado. Ainda não foram registradas mortes pela pandemia global no estado.