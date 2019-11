Leonardo Acevedo: "Nunca me imaginé que iba a llegar al Porto a los 18 años"

Goleador, virtuoso y disciplinado, eran las referencias que daba Atlético Nacional durante los siete años que Leonardo Acevedo Ruiz hizo parte de sus divisiones inferiores. Ahora está en Portugal, jugando para el Porto, sus 186 cm de estatura concuerdan perfectamente con el alcance de sus intenciones.

Un león en tierra de dragones

Su nombre impactó territorio luso con la fuerza de un tsunami y las directivas de los ‘Dragones’ hicieron hasta lo imposible por contar sus servicios.

Le dieron dos meses de prueba y la determinación fue su carta de presentación. El colombiano llegó como una promesa y, con 12 goles en cinco partidos confirmó ser una realidad. Al mes ya estaba negociando su primer contrato: Préstamo con opción de compra a un año vigente, dándole al club plazo de comprarlo hasta final de temporada, pero también la potestad de adquirir su pase, por ejemplo, el día de mañana.

Con la liga local y la UEFA Youth League (ambas Sub-19) como principales retos, Leonardo solo piensa en ganar y marcar goles. Su arrasadora personalidad y su mentalidad competitiva lo han llevado a vivir una fascinante aventura, la cual contó a Vavel con lujo de detalle:

Pregunta: ¿En qué momento empieza la idea de hacerse futbolista?

Respuesta: Desde la infancia. Usted sabe que cuando uno es chiquito uno solo piensa en jugar y jugar. Yo empecé a los 3 años en la escuela de fútbol del Sena, porque mi mamá trabaja allá. Cuando entré al colegio Salazar y Herrera me metieron al equipo de fútbol y seguí jugando en interclases e intercolegiados

P: ¿Cómo llegó a las inferiores de Atlético Nacional?

R: Primero estuve en Estudiantil, llegué allá por un amigo del Colegio Salazar que me llevó a los entrenamientos, porque allá si usted lleva un jugador nuevo y ese jugador queda, le regalan unos guayos o un balón. Me presenté y quedé en el equipo. Eso fue por ahí a los 9 años. Seguí entrenando hasta que jugué mi primer Pony Fútbol con Estudiantil y ahí fue que me vio Nacional; luego hablaron con mis papás, les ofrecieron una beca y me llevaron a jugar el Pony Fútbol siguiente. Cuando eso yo tenía 12 años.

P: ¿Recuerda algo de su etapa en el Pony Fútbol?

R: Sí, claro. Me fue mejor en la segunda, la que jugué con Nacional. En la fase de grupos quedé de segundo mejor goleador y en la cancha Marte metí el mejor gol del torneo, uno de cabeza. Ahí La gente se empezó a interesar por mi juego.

Leonardo complementó el fútbol con el estudio, y en ese proceso tuvo que arreglárselas para rendir en ambos escenarios. Estudiaba por la mañana, entrenaba por la tarde.

Es que desde chiquito yo mostré que iba a ser futbolista. Siempre fui uno de los mejores

P: ¿Nunca tuvo problemas con los profesores? ¿O ellos entendían la situación?

R: Muchos entendían, pero también hubo problemas. Yo siempre molestaba mucho y en 11º tuve un profesor de filosofía que no sabía que yo jugaba fútbol. En el primer período perdí la materia como en 2.5 y el profesor avisó un examen de recuperación para subir la nota, entonces yo llegué todo motivado. Cuando empezó el examen me fue diciendo: ‘’usted no lo puede presentar porque se está portando mal en clase y no está prestando atención’’; ahí quedé jodido. También le presentaba trabajos y me los calificaba sobre 3.5, sobre 4.0... Hasta que una vez le llevé una carta de Nacional, con el escudo y todo (risas). Era una excusa porque ese día tenía la final de la Copa Samsung en Bogotá, entonces ahí fue que se dio cuenta que yo jugaba. Después de eso me cogió cariño y hasta me empezó a poner de ejemplo en las clases.

P: ¿Y en su familia qué le decían?

R: Siempre me apoyaban. Ellos me decían que tenía que rendir tanto en el fútbol como en el estudio. Incluso cuando entré a la universidad mi mamá me decía que si quería estudiar bien, y que si me quería dedicar de lleno al fútbol, también. Mis papás siempre me dieron todo, aparte de que nunca se perdían un partido. Nosotros (la Sub-17) jugábamos de locales en la sede de Guarne y allá llegaban mis papás, así fuera cada sábado y les tocara coger flota.

P: Pero sus papás querían un abogado, un médico...

R: No, no. Es que desde chiquito yo mostré que iba a ser futbolista. Siempre fui uno de los mejores. Yo hasta hice un semestre de profesional en deporte en el Politécnico, pero me tocó parar porque empecé a entrenar con el equipo profesional de Nacional y ya las prácticas eran 2 veces al día, entonces no me daba el tiempo. Mis papás siempre apoyaron mis decisiones.

P: ¿Cómo fue qué llamó la atención del FC Porto?

R: Eso fue todo un cuento. A principios del año pasado jugamos el primer partido de Liga contra el Medellín. Ese día yo considero que no me fue tan bien, porque no me entró el gol. Yo creaba las jugadas, chutaba, la mandaba al palo, me la tapaban... jugué bien, pero no la metí. Cuando terminó el partido un señor se me acercó y me pidió los datos, pero yo no sabía quién era. Al otro día el profesor nos reunió y nos dijo: ‘’en el partido de ayer los estuvieron viendo unos señores del Porto y les gustaron dos jugadores’’, pero no nos dijo quiénes. Yo asumí que era uno de ellos, porque el señor del día anterior me había hablado en portugués.

El llamado del Porto no llegó de inmediato, el jugador tuvo que esperar, dos, tres meses, y nada que lo llamaban, incluso llegó a pensar que era una ilusión. “A mitad de año se aparecieron los mismos que habían ido contra Medellín en un amistoso que jugamos en Belén con Ferroválvulas. Ese día me jugué un partidazo, con 2 goles incluidos. De ahí en adelante me siguieron el rastro y empezaron a ir a Guarne, a seguir los partidos. Les tocó una racha en que yo metía de a 5 goles por partido y al final quedé campeón de ese Sub-17 y goleador con 55 tantos, sacándole como 30 goles de diferencia al segundo. Al final hablaron conmigo, me dijeron que estaban interesados en llevarme y después se reunieron con mis papás y con Nacional para arreglar todo” recordó Leonardo.

P: ¿Qué pensó cuando tocó por primera vez suelo portugués?

R: Fue un alivio, porque yo en realidad estaba para irme desde marzo, pero hubo un papel que se demoró mucho, un seguro médico internacional que estaba perdido. Hubo un momento en que yo pensé que ya no iba a viajar. La gente del Porto vino hasta Bogotá y aceleró las cosas. Si ellos no hubieran venido, yo no estaría aquí.

P: ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación?

R: Al principio me dio duro, porque yo siempre he sido muy de la casa y ya me tocaba arreglármelas solo y al otro lado del mundo. Con el tiempo me he ido adaptando. El clima fue lo más complicado. La primera semana me dio una gripa brava, también acomodarme a la dormida, porque llegué y con el cambio de hora se me desacomodó el sueño. El inglés tocó mejorarlo pa’ poder hablar, porque acá hay gente de Nigeria, Ghana, Dinamarca y de muchos otros países. Al portugués me acomodé fácil de tanto escucharlo en la calle. Ya puedo ir a misa y entiendo todo.

Primer gol del colombiano con la camiseta del Porto:

El delantero se define de una manera muy clara y sencilla: “Yo tengo una cualidad muy importante que es el gol. Con la ubicación yo sé dónde va a caer la pelota. Mi definición también es muy buena, fuera de que soy muy alto y de cabeza marco bastante. También me gusta llevar el balón y tirar túneles, la bicicleta, gambetear, impresionar a la tribuna”, concluyó entre risas.

P: En base a ese estilo, ¿tiene algún referente?

R: Mi ídolo es Zlatan Ibrahimovic, porque juega en mi posición, pero hace lo que a mí me gusta, que es bajar a recibir el balón, como una especie de 9-10. Aparte la técnica que tiene, el disparo... Yo lo veo jugar y me emociono.

Yo creo que la clave está en la cabeza, en manejar la mente. Si usted piensa que es el mejor, va a ser el mejor y las cosas le van a salir bien. Uno tiene que tener mucha personalidad y llegar a imponerse donde sea

P: ¿Ya ha tenido contacto con Jackson Martínez o con Juan Fernando Quintero?

R: Con Quintero sí. Estábamos en la sede y me le acerqué, al principio me contestó todo intrigado porque pensó que yo era un fanático más, pero luego me fue reconociendo el acento y me preguntó que si yo era de Colombia, que qué estaba haciendo en Portugal. Yo le dije que estaba jugando y, cuando me dijo que de qué equipo venía y le respondí que de Nacional, se le prendieron las luces, me dio el teléfono para hablar por WhatsApp y para que cuadráramos una salida a comer.

P: ¿Y en qué quedó la invitación?

R: Nada. No aparece hace como dos semanas (risas).

P: ¿Siente alguna presión por el legado que han dejado los colombianos en el Porto?

R: La presión está, porque yo estoy representando a Nacional, a Colombia y a esa imagen que se ha conseguido. Aquí el colombiano gusta mucho, entonces si usted es colombiano y no juega bien le dicen que es ‘’chiviado’’. Sin mencionar que al internacional le exigen mucho más. Presión sí hay pero no pienso en eso, solo en jugar y meter goles.

Leonardo ya anotó también en la Uefa Youth League. Aquí su primer tanto:

P: ¿Qué ha sido lo más difícil de ser futbolista?

R: La competencia, porque cada vez son más los nuevos. Si usted se lesiona le está dando paso a 2 o 3 jugadores más, sobre todo en equipos como Nacional y Porto, donde llega gente de todas partes. Si se descuida o no juega bien le toca recuperarse rápido para no ceder terreno.

P: ¿Dónde se ve dentro de 5 años?

R: Yo me veo acá en el Porto y jugando para la Selección Colombia. No me veo en ningún otro equipo, porque uno nunca sabe dónde va a jugar. Yo en Nacional nunca me imaginé que iba a llegar al Porto a los 18 años...

P: Pero si le dieran a elegir, ¿qué equipo sería?

R: El Real Madrid. Eso es otro cuento en la vida del fútbol.