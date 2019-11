Sebastián Pinto: "Todavía me quedan seis meses acá"

El delantero chileno Sebastián Pinto, jugador de Millonarios y actualmente en vacaciones, dialogó con Caracol Radio sobre su futuro en el club, ya que mucho se especuló sobre su salida.

Por estos tiempos, mucho se habla sobre las contrataciones de distintos equipos de fútbol en el mundo. Esta vez, la 'víctima' de tanto rumor fue Sebastián Pinto, jugador de Millonarios, al que ya lo daban como jugador de un club de su país natal. Sobre esto, el jugador habló: la verdad es que escuché un par de cosas, soy cuidadoso con el tema y con el club. No he firmado nada. Se hablan cosas, pero de mi parte, desconozco todo. Si en algún momento se llega a dar algo, se hablará con el club .

Ahora, si me preguntan, el cinco de enero tengo que estar en la pretemprada con Millonarios. Me quedan seis meses acá, prefiero ser respetuoso con eso. No voy a caer en el juego de las especulaciones , aseveró el delantero.

Además, Pinto habló sobre el trato que ha recibido por parte de los seguidores del club y sobre su estadía en el país: la gente tiene esperanza con lo que pueda hacer. Me siento bien en Bogotá, confiado. La gente me apoya mucho, me han tratado bien. Me preguntaban si estaba en Chile, pero no, estoy en Colombia para pasar las fiestas acá. No viajé a mi país .

Pinto: La altura me afectó mucho

Tras su llegada a mediados del segundo semestre de la Liga Postobón II, el delantero pasó por un proceso de adaptación a la altura de Bogotá, ya que a algunos jugadores se les hace difícil jugar en estas condiciones. La altura fue una de las cosas que más me afectó. Me ha servido el periodo de adaptación que he tenido con el club. Lástima que quedamos eliminados y no pudimos seguir jugando .

Tengo buena relación con la gente del club

Mucho se habló sobre su salida y todo porque se decía que la gente de Millonarios, le debía un monto de dinero al delantero chileno. Pinto, habló al respecto: quiero hacer énfasis, tengo buena relación con la gente del club, no tengo problemas con ellos. A mi me han cumplido sin tener que reclamar nada. Yo cuando quiero hablar algo, voy y hablo con quien debo .

Sebastián Pinto ha anotado un gol con la camiseta de Millonarios, y hasta el momento, regresará a pretemporada el día cinco de enero, con el resto del club.