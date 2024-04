Si bien los duelos entre Millonarios y Junior son partidos especiales, no solo por la historia de ambos clubes, por presente, plantillas y la situación de cada uno para clasificar entre los ocho, el partido de la jornada 17 fue más que especial, dejando como ganador con un 3-2 a los bogotanos.

En el arranque del encuentro disputado en El Campín, fueron los comandados por el profesor Alberto Gamero quienes estuvieron más cercanos con búsqueda del gol, siendo el portero Santiago Mele del Junior una de las figuras, pese a la derrota de su equipo.

Tras remates de media distancia e incluso un mal rechazo de la defensa del 'Tiburón' que dio en el travesaño de su propia portería, el primer tanto de una noche plaga de goles llegó al minuto 39, gracias a un estupendo cabezazo del goleador Leo Castro.

Leo Castro, el goleador de la noche | Foto: @MillosFCoficial

La gran polémica de la noche

Los jugadores del conjunto barranquillero no quería reanudar el compromiso, pues para ellos previo al tiro de esquina del gol de Millonarios, hubo una falta a su favor, a tal punto que parecía que no querían seguir jugando y abandonar, pese a que no había llegado ni el medio tiempo.

Pero la "protesta", que tardo varios minutos, no quedó ahí y luego de sacar de la mita de la cancha el atacante juniorista, Carlos Bacca le "regaló" la pelota a los albiazules quienes anonadados porque sus colegas del equipo rival se quedaron quietos, atacaron y Castro perdió la oportunidad de marcar el segundo, en una acción inédita y reprochable para el fútbol colombiano.

Vale resaltar que el partido ya venía picándose de antes, puesto que al minuto 20, el central costarricense Juan Pablo Vargas quiso detener el juego para que atendieran a su compañero Daniel Ruiz, sin embargo, José Enamorado intentó sacar ventaja y fue recriminado por los jugadores el Embajador, formando una gresca que no pasó a mayores.

No fue uno, ni fueron dos, fueron tres...

Leo Castro y un doblete inolvidable | Foto: @MillosFCoficial

Con las dudas sobre cual sería la intención de los visitantes en la segunda parte, Millonarios siguió yendo al frente para aumentar su ventaja y al 47' tras un gran centro de Cataño, Castro nuevamente de cabeza la mando a guardar al fondo de la red.

La "cereza del pastel" fue el golazo de Emerson Rodríguez al minuto 64, quien luego de juntarse con el goleador azul de la noche, dejó tirado al portero Mele tras una gran gambeta y sentenciaba el encuentro, o al menos, es lo que esperaban los hinchas que acompañaron una vez más al equipo bogotano.

La casi "épica" de los visitantes

"Si no se sufre no se goza", es un dicho popular que cierra perfectamente con lo que sintieron los asistentes al Campín, pues luego del 3-0, Millonarios le cedió la pelota al Tiburón y tras varios intentos contenidos por Álvaro Montero, gracias a una gran acción colectiva, Bacca al minuto 70 marcó el descuento.

Tan solo siete minutos después, el central decretó penal para el Junior, generando aún mayor nerviosismo en las tribunas azules, peor aún cuando el jugador Marco Pérez convirtió el segundo gol para la visita y puso "los nervios de punta" a los asistentes al máximo escenario deportivo de la capital colombiana.

Los siete minutos eternos, expulsión y VAR.

Los dirigidos por el técnico Alberto Gamero tuvieron dos oportunidades para liquidar el encuentro, sin embargo, carecieron de efectividad, dándole vida a Junior que quería amargarle la noche a los bogotanos.

El árbitro Jorge Duarte, que fue muy reprochado por la hinchada albiazul, decidió dar siete minutos de tiempo adicionado, a pesar de que se perdió menos tiempo que en la primera parte, donde dio uno menos.

Para terminar lo que fue un gran partido, en el último córner para los visitantes, el experimentado delantero Carlos Bacca vio la tarjeta roja por una agresión a Andrés Llinás, pero el VAR fue protagonista y el árbitro decidió cambiar su decisión y solo amonestar al atacante barranquillero.

Con este resultado, parcialmente, Millonarios esta entre los ocho, a falta de dos fechas para el fin de la fase todos contra todos.