Álvaro Martínez: "Si el firmó en el caso del Cali no lo hicimos"

En la noche de este viernes, el Deportivo Cali publicó a traves de sus redes sociales donde su presidente Álvaro Martínez Botero, dio claridad al tema espinoso del no fichaje del argentino Franco Darío Cángele.

Ante las declaraciones concedidas por el futbolista gaucho, el presidente verdiblanco dio su versión de los hechos y ratificó que el actuar del Deportivo Cali fue ajustado a la ley. Esto indicó el presidente Martínez:

"El tema es muy fácil, el señor Cángele llego el jueves por la tarde la ciudad de Cali. De inmediato, se le remitió a unas pruebas médicas donde el doctor Figueroa, que fue el mismo médico que opero al profesor Reinaldo Rueda. El a su vez remitió esas pruebas al doctor Pórtela, jefe del departamento médico del Deportivo Cali".

Luego agregó lo siguiente:

"Yo estaba en Pereira hable con el medico el otro día a las 11 de la mañana, y me contó el médico el problema que tenía el señor Cángele. De acuerdo al informe del doctor Figueroa, de acuerdo a su concepto y a los parámetros que tenemos en el Deportivo Cali el no daba el visto bueno para su contratación".

Afirmó Martínez que personalmente se reunió con el jugador Cángele y su representante, explicando los motivos por los cuales no sería contratado:

"A las once de la mañana nos reunimos el señor Cángele, su representante, el profesor Mario Yepes, el preparador físico y mi persona, le manifestamos que infortunadamente para él y para nosotros que de acuerdo al concepto de nuestro departamento medico él no había superado las pruebas médicas y que infortunadamente no podíamos seguir adelante con la contratación y por lo tanto, el representante legal del club no podía firmar ningún contrato".

Finalmente, a pesar de que Cángele señaló que él firmó su contrato, Martínez asegura que él como representante del Cali no firmó el contrato del jugador:

"En las horas de la tarde viniendo de Pereira, escuche por medios radiales me entere que el señor Cángele había dicho que él había firmado contrato con el Deportivo Cali, lo cual, no puede decir que si sí o sí no, si el firmó en el caso del Cali no lo hicimos. Esa es toda la historia”.