Carlos Salazar: "Hay un parte de tranquilidad, porque se reaccionó"

El primer tiempo fue muy bueno para los azucareros, quienes se fueron al descanso con un marcador a favor de 3 goles a 1, pero para la segunda mitad hubo un cambio de aire en el equipo escarlata, con la entrada desde el principio de Martínez Borja y un cambio de actitud que reconoció el asistente técnico del América: “Se tocó las fibras y el corazón de cada uno de ellos y entregaron el alma”. Gracias al envión anímico, los diablos rojos. lograron rescatar un punto en el clásico vallecaucano.

Los escarlatas pecaron con errores defensivos en salida, que fueron capitalizados por el conjunto verdiblanco. José Lloreda y Andrés Felipe Roa, en dos ocasiones, anotaron los goles de la visita. “Dos pelotas que entregamos al rival y nos cobran”, aseguró Salazar.

En referencia al arbritraje de anoche, encabezado por Carlos Betancur, el AT puntualizó que: "Ellos (los árbirtros) tienen una comisión arbitral que los evalúa. Si hubo errores o no, no soy quien para hablar de ese tema. Cada quien sabrá en su conciencia si hizo las cosas bien o no".

El plantel americano espera que el fútbol y la actitud del segundo tiempo del partido de ayer sea la ruta para conseguir buenos resultados en la Liga Águila. “Que sea este segundo tiempo el abrir de una brecha de éxitos y triunfos en la A”, señaló el asistente de Hernán Torres, quien se mostró positivo con la nómina del equipo, pues cree que hay con un buen material humano para rematar bien el primer semestre del año.

De momento, los dirigidos por Hernán Torres se ubican segundos en la Copa Águila, con 5 puntos, dos menos que el nuevo líder, Orsomarso SC. El próximo reto de los rojos será este domingo, cuando reciba a Once Caldas en el estadio Pascual Guerrero. Mientras que, en la fecha 4 de la Copa se reeditará el clásico vallecaucano, que aún no tiene fecha confirmada por la DIMAYOR.