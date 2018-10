Camilo Ayala: "Afortunadamente logramos sumar de a 3 y nos metemos en el grupo de los 8"

Duelo color escarlata

América jugó un gran partido en el primer tiempo, fue contundente, presionó y no dejó jugar con comodidad al equipo blanco de manizales, quien dejó ver la fragilidad de su defensa y no pudo hacer nada para contrarrestar a los diablos rojos, quienes abatieron la valla de Jose Fernando Cuadrado en 4 oportunidades en la primera parte del encuentro y dejaron prácticamente liquidado el cotejo, aunque en la segunda parte intentaron reaccionar los dirigidos por Hernán Lisi y lograron convertir 2 goles y generar varias oportunidades de gol, no hicieron lo suficiente para poder revertir el marcador y los 3 puntos, finalmente fueron para los escarlatas.

Impresiones del partido

El volante del conjunto dirigido por Hernán Torres, Camilo Ayala, reconoce que el equipo no controlo la parte complementaria del partido, pero señala que fue debido a la intensidad que tuvo el equipo en la primera parte “se hizo un gasto muy importante en el primer tiempo“ además comenta que el equipo albo,cambió su sistema de juego en la segunda parte y fueron agresivos, debido a que no tenían nada que perder, por ello complicaron un poco a los escarlatas en la parte complementaria del partido “se torna peligroso jugar contra rivales que están jugados al ataque, ellos ya no tenían nada que perder y por eso paso lo que pasó en el segundo tiempo”.

“Afortunadamente logramos sumar de a 3 y nos metemos en el grupo de los 8” con el resultado, América nuevamente se mete dentro de los 8 y obtiene una victoria que le da un envión anímico, previo al clásico por liga ante el Deportivo Cali, que está obligado a ganar para seguir recortandole puntos a Jaguares en la zona de descenso y escalar posiciones dentro de los 8.

De nuevo a las canchas

Camilo Ayala jugó su primer partido, después de estar mes y medio fuera de las canchas, debido a una lesión que sufrió durante el partido frente a Atlético Nacional, habló acerca de la necesidad de sumar minutos para coger nivel de competencia y sobre lo bien que se siente en la parte física “físicamente me sentí muy bien, voy ganando nuevamente minutos y confianza, porque no es fácil entrar de un momento a otro a jugar y más en este momento del torneo, donde la competencia es muy compleja”

América recibirá nuevamente al Deportivo Cali en el Pascual Guerrero, esté miercoles 19 de abril a las 7:45 PM, por lo que sería la jornada 17 de la Liga Águila, una fecha que se adelantó, debido a que el conjunto azucarero lo solicitó de está manera para poder disponer de tiempo para afrontar la Copa Sudamericana.