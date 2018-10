Hernán Torres: "El descenso sigue latente y debemos seguir ganando y sumando"

Frente al Cortuluá y haciendo de visitante en el Pascual Guerrero, los rojos no mostraron un fútbol atractivo, pero la contundencia de Martínez Borja en el minuto 34 anotando después del rebote en el palo de un tiro libre que ejecutó Juan Camilo Angulo, le bastó para llevarse la victoria y salir de la zona del descenso.

Hernán Torres, como acostumbra, no se guardó nada y habló con claridad sobre lo sucedido en el Pascual Guerrero frente a los dirigidos por Jaime de la Pava. “No jugamos bonito, pero fuimos aplicados, pudimos controlar al rival”. Y así fue, los escarlatas no brillaron por su fútbol e intensidad, como en los partidos recientes ante el Deportivo Cali y el Once Caldas, duelos en los que los rojos se impusieron contundentemente; sin embargo, sostuvo su arco en ceros y no dejó las dudas defensivas que le había costado varios puntos en fechas pasadas y eso fue destacado en las declaraciones del timonel americano: “Mi equipo hoy no fue fluido con la pelota, pero se reguló y fue ordenado en la parte táctica”.

A pesar de que el fútbol no brillo, para los diablos rojos era fundamental sumar de a 3, ya que por la tabla del descenso, se encontraba a tres puntos del Cortuluá y a uno de Jaguares, quien no sumó, debido a su derrota frente a Tigres. Por ello, está victoria era esencial para brindarle tranquilidad al equipo y a la hinchada americana; no obstante, el equipo no puede descuidarse y Torres lo tiene bastante claro: “Falta mucho tiempo todavía, nos motiva por no tener esa situación del descenso ahí, pero sigue latente porque eso es todo el año, tenemos que alejarnos ganando y sumando puntos”.

Al América se le viene un partido complicado frente a Independiente Santa Fe este jueves en el Pascual Guerrero a las 19:45, hora colombiana, otro duelo adelantado que se disputará por lo que sería la fecha 19 de la Liga Águila, enfrentamiento en el que los escarlatas están obligados a seguir sumando por su condición como local para consolidarse en el grupo de los 8 y cogerle ventaja a sus perseguidores y restarle puntos a equipos como Bucaramanga y Pasto que por el momento se encuentran a 4 de ventaja y también están comprometidos con el descenso.