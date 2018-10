Nacional volvió a sumar e impuso un nuevo récord

La parte inicial comenzó con la disputa del balón en la mitad de la cancha. Del lado “verdolaga”, Elkin Blanco haciendo pareja con Juan Pablo Nieto y del boyacense, Larry Vásquez con Mauricio Gómez, ambos conjuntos se estudiaron en los primeros minutos y la táctica se impuso a la técnica.

La expectativa verde estaba en el regreso de Juan Pablo “el Indio” Ramírez y el alza del nivel de Rodin Quiñonez, sin embargo, la primera llegada de los verdes la concretó Nieto con un tiro de media distancia que se fue por encima del arco de Patriotas.

Tras una respuesta del cuadro boyacense con la opción de gol más clara del partido, en la que Mauricio Gómez por poco le gana un mano a mano al arquero Vargas, Patriotas se adueñó del balón y las sociedades esperadas en Atlético Nacional no aparecieron más en la primera parte.

El juego se tornó aburrido y monótono los últimos minutos de la primera parte, la balanza se tornó, sin mucha diferencia, a favor de Patriotas y la saga defensiva de Nacional se portó a la altura a pesar de su juventud.

Para la parte complementaria Nacional quiso salir con otra actitud, abriendo la banda izquierda con Jhon Mosquera, quien tuvo una opción clara en la que el balón se fue arriba de los tres palos tras una jugada en la que cerró desde la izquierda y le ganó en velocidad a la saga patriota.

Patriotas no desentonó y pobló la cancha con jugadores ofensivos como Gómez, Murillo, y Valoyes, llegando por la derecha y poniendo en apuros a Edwin Velasco quien no tuvo el apoyo esperado en marca de Mosquera. Sin embargo, el conjunto local no tuvo profundidad y no aprovechó su leve superioridad con el paso de los minutos.

Luego del minuto 65 Nacional volvió a dominar el balón, intentando abrir la cancha con Quiñonez (luego reemplazado por Dájome) y Mosquera, sin embargo, el cansancio y la ansiedad hicieron su trabajo y el verde de Antioquia no tuvo profundidad ni generación de juego y pocas veces le llegó al delantero en punta Rodríguez.

Los últimos 20 minutos se jugaron con poca intensidad pero con un toque de violencia, faltas de lado y lado y juego brusco, producto de la falta de ideas de ambos equipos y la desesperación, de un lado para alcanzar un record y del otro para recortar distancia para alcanzar la octava posición. Las tarjetas amarillas disminuyeron (aún más) el espectáculo.

No obstante, en las postrimerías del partido, tras un contragolpe “verdolaga”, un pase certero de Jhon Mosquera habilitó a Arley Rodríguez, quien al marcar una diagonal para afuera fue derribado en el área y el juez central declaró penalti. El mismo sanandresano lo cobró con serenidad y engañó al portero, Nacional se fue encima en el marcador y así concluyó el partido.

El cuadro verde sin un fútbol vistoso y con una nómina absolutamente alterna ganó una vez más y llegó a 48 puntos, consiguió un nuevo récord desde que se implementaron los torneos cortos y ratificó su condición de manda más en la Liga Águila I 2017.