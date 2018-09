Esfuerzo, madurez y humildad, las claves de Carlos Cuesta

Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa, el joven defensor que se quedó con el puesto de titular en la zaga liderada por Alexis Henríquez. El canterano de Atlético Nacional, a sus 18 años, es sinónimo de garantía y talento en el equipo dirigido por Reinaldo Rueda.

"Lo de muestro en cada entrenamiento. Uno quiere jugar, uno quiere sobresalir, ganarse la titular" aseveró Cuesta, jugador que ostenta el récord al ser el futbolista más joven de Atlético Nacional en debutar en un torneo internacional. El 19 de octubre de 2016 en el partido entre Coritiba y Atlético Nacional válido por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana, Carlos Cuesta ingresó a los 27 minutos en remplazo del lateral derecho Daniel Bocanegra.

El defensor nacido el 9 de marzo de 1999, según lo referencia la institución 'verdolaga', exhibe una mentalidad madura al momento de jugar y declarar, sobre esto el jugador señaló: "en el club se trabaja en todo los aspectos. Tenés la parte de psicología, la parte social, que no solo sea fútbol. Ahí aprendés a manejarte, a llevar todo lo que está pasando, de cierta forma que no te "subás" y creas que lo has conseguido todo".

Asimismo, el jugador manifestó que también pone de su parte en busca de ser cada día mejor profesional: "al ver lo que han conseguido otros compañeros que han salido del club. Uno sigue eso, uno también quiere mostrarse, quedar en la historia". Además, Cuesta, también dio crédito a sus padres: "esto también se da desde la educación que uno recibe en la casa. A mí me han enseñado que pase lo que pase uno debe seguir siendo el mismo, mantenerse y siempre buscar más".

Sin embargo, el zaguero reconoció que no es fácil llevar un estilo de vida tan estricto a tan temprana edad: "es duro porque se empieza a llevar una vida diferente a medida que van creciendo tus títulos y tus reconocimientos. Uno carece de tiempo, ya no se puede estar hasta las mismas horas o en algunos lugares".

Henríquez, un mentor para Carlos Cuesta

El 'capitán libertador' se ha convertido en un referente para los zagueros más jóvenes del cuadro 'verde'. De la mano de Alexis Henríquez, Atlético Nacional ha sacado defensores de alto nivel para el fútbol internacional: Stefan Medina, Oscar Murillo, Davinson Sánchez y Felipe Aguilar. Son algunos de los nombres que han hecho dupla defensivo con Charales.

Actualmente, Carlos Cuesta, es quien goza de compartir en defensa y, en camerino, la sabiduría de un jugador multicampeón con Atlético Nacional como lo es Alexis Henríquez.

"Alexis por su recorrido, por tener al lado a muchos jugadores jóvenes sabe manejar una buena relación con uno. No habla mucho, no es de conversar tanto, pero sí es de movimientos dentro del campo: "atrás, adelante, respaldáme acá, en esta salís" Así uno va aprendiendo cositas" explicó Cuesta cómo es compartir defensa con Henríquez.

De igual forma, el joven zaguero destacó las cualidades del capitán 'verde': "la actitud de él (Henríquez) y todo lo que muestra uno lo aprende, a veces inconscientemente. Alexis, es un jugador que sabe manejar muy bien a los jóvenes y por ende nosotros respondemos al lado de él".

Carlos Cuesta, cábala para no perder

Fotografía: Futbolete

Carlos Cuesta, ha respondido al voto de confianza por parte de Reinaldo Rueda. Ante las lesiones que atormentan al plantel 'verdolaga', el canterano tuvo su oportunidad para ser titular y en sus presentaciones ha dado sustanciosos réditos.

Cabe mencionar que en lo corrido del primer semestre el futbolista ha tenido 8 actuaciones, 7 con Atlético Nacional y 1 con la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-20. En ninguna de sus presencias, el equipo para el que militó, ha perdido.

Con Atlético Nacional fue titular en 6 ocasiones y en 1 ingresó desde el banquillo, su saldo fueron 6 victorias y un empate a cero frente a Tigres. Mientras que con el combinado patrio fue inicialista en el empate (1-1) frente al seleccionado 'guaraní'.

Igualmente, quedará para la historia del club y de la Dimayor que este mancebo jugador hizo parte de los futbolistas que rompieron el récord de puntos en la fase de 'todos contra todos' en torneos cortos del fútbol colombiano: "dentro de los objetivos de este semestre estaba superar el récord de puntos y pasar la Liga invictos. Eso es lo que vamos a seguir haciendo en cada partido" precisó el defensor.

Sobre el equipo

Para el defensor no se puede comparar entre el equipo que afronta la Liga con el que disputa las competencias internacionales: "todo es diferente, son partidos muy diferentes los de Libertadores a los de Liga. Se intenta es que el jugador vea que los rivales siempre van a venir a encerrarse porque ya nos conocen mucho, pero en cualquier minuto llegará el gol" declaró Cuesta.

Si bien Carlos Cuesta estaba siendo tenido en cuenta para hacer parte del grupo de jugadores que compiten por la Liga Águila 2017-l, luego del partido decisivo frente a Estudiantes de La Plata, por Conmebol Libertadores Bridgestone, el juvenil 'verde' demostró el alto grado de madurez y concentración para afrontar partidos en los que, sobre el papel, significan más que tres puntos.

Por ahora, el joven defensor goza de un presente formidable y augura un futuro muy prometedor, tanto para Atlético Nacional como para el fútbol cafetero. En sus metas a corto plazo, Carlos Cuesta comentó que está consolidarse y ganar títulos en Atlético Nacional.