Elkin Blanco: "Quedar eliminado en primera fase es difícil, pero esperamos terminar en Sudamericana"

Esta semana es un poco especial para los verdes. Jugarán su último partido de Copa CONMEBOL Libertadores sin chances de retener el título, pero con opción de llegar a Copa Sudamericana si se dan algunos resultados. Además, el fin de semana cierra la fase del todos contra todos del torneo local ante Independiente Medellín.

Elkin Blanco llegó a Atlético Nacional para darle opciones al director técnico Reinaldo Rueda en la zona de marca. A pesar de que Diego Arias ha sido titular en varios partidos, Blanco ha demostrado un buen rendimiento las veces que le tocó jugar. Blanco no estuvo presente en el entrenamiento de hoy, pero fue una ausencia avalada por el cuerpo médico. "Hoy no estuve porque vengo una virosis y el cuerpo médico me cuidó para que estuviera bien mañana y no afectar al grupo en algún contagio", dijo.

El jueves enfrentarán a Barcelona de Ecuador por la última fecha de la fase de grupo de la Libertadores, con la esperanza de llegar a Copa Sudamericana si los resultados lo permiten. Para este encuentro es probable que Blanco sea titular porque no podrá actuar el domingo ante Medellín por acumulación de tarjetas amarillas. A pesar de esta situación, el volante no sabe si irá a jugar. "Yo me preparo para jugar siempre y las decisiones si juego o no las toma el cuerpo técnico. Lo importante es que el equipo pueda conseguir los tres puntos".

Sobre el juego de los canarios indicó: "Son un equipo difícil, que tiene jugadores rápidos en la parte de adelante y eso hace que contragolpeen muy bien. No hay que permitirles salir de contra". Sobre lo que hará Nacional comentó que deberán circular bien el balón y aprovechar las oportunidades que tengan.

La actuación en la Libertadores fue decepcionante para Nacional porque siendo el campeón actual no pudo superar la fase de grupos, algo que no pasaba desde el 2015 cuando San Lorenzo, campeón del 2014 salió en esa instancia. El nacido en Acandí expresó lo golpeado que está en plantel. "El grupo tenía una ilusión muy grande por todo lo que se había obtenido el año pasado y quedar eliminado en la primera fase es difícil, pero estamos en Atlético Nacional donde te exigen partido a partido. Esperamos terminar bien y en Sudamericana para tener el próximo semestre torneo internacional".

Aunque no podrá estar en el clásico paisa, el volante tuvo algunas palabras sobre ese compromiso. "Los clásicos son partidos aparte y ahí no se mira como se va en la tabla. Ojalá podamos tener un buen resultado y poder terminar invictos el torneo". Además halagó el juego del Medellín. "(Juan Fernando) Quintero, Christian (Marrugo) y Yairo (Moreno) son jugadores con buen pie y ojalá sea un lindo partido".

"Nacional siempre está obligado a pelear el título, aquí siempre te exigen eso".

Para finalizar, Elkin disparó a los árbitros por la cantidad de amarillas que tiene y eso no le permite jugar el último partido del todos contra todos. "Hay que preguntarse a los jueces. Creo que se ha generado la idea -tal vez por el periodismo o por ellos mismo- que Elkin Blanco siempre pega y muchas veces me sacan amarillas que no son.