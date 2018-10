Reinaldo Rueda: “Había una alta dosis de concentración y de control”

Si hay un valor que Reinaldo Rueda destacó dentro de lo hecho en el partido es la intensidad, pues aseguró que “producto de ello, quizás, se dio el resultado. Creo que es importante tener en cuenta que había tener una alta dosis de concentración y tener el control”. Además, también rescató el comportamiento de la saga y el equilibrio, “era importante sumar hoy y conservar el orden, saber que hay que recuperar rápido, los dos tuvieron muchas opciones y fue un partido muy entretenido”, recalcó.

El empate en condición de visitante en una llave como esta puede ser visto como una ventaja para el equipo que cierra de local, sin embargo, el estratega “verdolaga” aseguró que no se confía y que hay que demostrarlo en la cancha, “eso solamente se podrá descifrar después del juego, si se capitaliza y se aprovecha este ahorro, sí. Volvemos a partir de cero, tenemos que estar bien en estado de alerta porque son 90 minutos iguales”, puntualizó.

Sobre el trámite del partido, Rueda negó que la intención del equipo fuera defenderse los 90 minutos pues sus dirigidos salieron a buscar el balón y el rival controló ese esfuerzo por momentos, “Atlético Nacional siempre sale a proponer, no es fácil pero la vocación es siempre buscar el partido, hay situaciones que no se pueden concretar por el control que hace el rival. Tuvimos salidas con los laterales y centrales, se profundizó en algunas situaciones, otras el rival las controló”, sostuvo el técnico del equipo líder en la reclasificación.

Así mismo, el profesor Rueda sostuvo que el juego del rival no los sorprendió, pues se tenía como referencia la victoria en ese mismo estadio en la fase Todos contra Todos y el partido del fin de semana frente a Bucaramanga, “sabíamos que una de las fortalezas de Millonarios siempre fue la localía, sin embargo salió con un medio campo más equilibrado y con dos extremos que podían hacernos daño”, agregó.

En cuanto a la salida de la pareja de volantes de primera línea en el segundo tiempo, Rueda aseguró que “la intención de los cambios era oxigenar, desafortunadamente si se revisan bien las situaciones de tarjetas nos limitaba mucho en la recuperación, sin embargo hacían un buen juego, Matheus llevaba muchas semanas de para, no era fácil, le faltó tranquilidad y se sobre revolucionó”.

Lo normal en Atlético Nacional es que no reciba gran cantidad de goles y acostumbró a su hinchada a ver un buen comportamiento defensivo, sin embargo en los últimos partidos (Medellín y Jaguares) se vio vulnerable en este aspecto, ante esto, Reinaldo Rueda sostuvo que “la defensa era uno de los ítems que habíamos realizado, siempre hubo buen comportamiento pero dos casos atípicos y era recuperar esa confianza y no dependía de Franco sino del once completo”.

Por último, el técnico fue enfático en asegurar que el trámite del partido del domingo será distinto y Atlético Nacional tendrá la obligación de buscar el partido, sin embargo debe haber orden en todos los sectores del campo, más cuando Millonarios explota de una manera tan eficaz la salida de sus laterales y la filtración del balón “es una de las fortalezas de ellos la salida por los costados, creo que es un factor a controlar y siempre de local hay que adelantar las líneas, hay que hacer un juego inteligente, con equilibrio y sin precipitarnos”, finalizó.

El partido de vuelta se jugará el domingo 11 de abril en el Atanasio Girardot de Medellín después de las 7:30 pm y tendrá transmisión de Win Sports, ese será el compromiso clave para definir el equipo finalista que se enfrente por el título al ganador entre Deportivo Cali y América.