Andrés Botero: “Juan Manuel Lillo es el que más le conviene a Nacional”

“Teníamos once personas en la lista, tanto de nivel nacional como internacional, evaluamos distintos sistemas y finalmente pensamos que Juan Manuel Lillo es el técnico que más le conviene a Atlético Nacional”, sostuvo el presidente de Atlético Nacional en la mañana de este miércoles ante los medios de comunicación al anunciar al español como nuevo entrenador de su equipo.

Como ya se conoce en Colombia, Juan Manuel Lillo dirigió a Millonarios durante una temporada, en la cual tuvo altibajos y terminó sin pena ni gloria para el estratega español. Ante esto, Botero salió en defensa de su elegido y afirmó que “él hizo su labor pero tuvo problemas internos, no era su momento. En un club como Atlético Nacional, con la nómina que va a tener él va a hacer una excelente labor, tiene pergaminos e historia detrás para que pueda brindarle éxitos al equipo”.

Como en el fútbol el tiempo es oro, el presidente Botero aseguró que iniciando la próxima semana se tendrán los primeros contactos presenciales con el nuevo director técnico: “nos tenemos que sentar con él el lunes para empezar a trabajar sobre el terreno y tener en cuenta que equipo quiere conformar para el futuro. La semana entrante tendremos más información de cómo quiere trabajar, qué jugadores quiere traer y el futuro”, sentenció.

Sobre el cuerpo técnico que acompañará al director técnico, Botero aseguró que “Lillo viene con dos personas, uno es preparador físico y el otro es el asistente técnico, apenas llegue miraremos con él que otras personas requiere para su cuerpo técnico”.

Además de los rumores sobre la llegada de Juan Manuel Lillo, se ha especulado mucho sobre la continuidad de los referentes actuales del equipo (Franco Armani y Macnelly Torres), ante esto Botero Phillipsbourne sostuvo que la idea es retenerlos.

“El tema se ha tratado en la junta directiva, el club quiere retener a Armani y a Macnelly, son jugadores con experiencia, claves para el equipo. No podemos seguir desmantelando sobre todo ahora que queremos hacer un proceso nuevo. Les hemos respondido a los clubes que no estamos interesados en una venta a no ser que nos pague la cláusula de recesión”, finalizó.

Juan Manuel Lillo llegará con la responsabilidad de dirigir al equipo más ganador de Colombia y no tendrá un trabajo fácil, pues sus dos antecesores dejaron una vara muy difícil de alcanzar con 6 títulos cada uno, entre ellos una Copa Libertadores de América, el tercer puesto en el Mundial de clubes, y un Subcampeonato de la Copa Sudamericana.