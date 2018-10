Felipe Aguilar: “Poco a poco vamos cogiendo ritmo”

Atlético Nacional tuvo un buen partido frente a Atlético Bucaramanga, dominó la posesión del balón, generó opciones claras y mostró una idea de juego bien planteada, sin embargo el equipo pecó por no ser efectivo y no concretar las oportunidades. Ante esto, Felipe Aguilar señaló que el equipo debe mejorar para no llevarse sorpresas, “se evidenció en el primer tiempo, a los rivales hay que matarlos de una vez. No se les puede dar vida, se la dimos y se nos complicó el partido” sostuvo.

Durante el semestre pasado y en plena competencia, Felipe Aguilar sufrió una lesión de Tobillo que lo alejó de las canchas cerca de 3 meses y lo hizo perderse gran parte el resto de la Copa Libertadores y la Liga Aguila en la que el equipo fue campeón, factor que lo obliga a ir recuperando ritmo de juego poco a poco, “A lo último ya estaba un poco cansado pero poco a poco vamos cogiendo ritmo, es importante tomar minutos, volver a competir y volver a la victoria”, aseguró.

Con el juego mostrado hoy por Atlético Nacional, se demostró que la exigencia física para ejecutar la propuesta del profesor Juan Manuel Lillo es muy grande, pero Aguilar recalcó en que conoce cómo soportarlo, “eso se contrarresta con contundencia, si lo somos, creo que podemos manejar el encuentro para no correr ese desgaste y conservar el marcador”, finalizó.

Con la victoria 2-1 frente a Bucaramanga, Atlético Nacional sumó sus primeros tres puntos de la Liga Águila tras perder en la primera fecha frente a Independiente Santa Fe y se ubica en la octava casilla del rentado a falta de 18 fechas para el final de la fase del Todos contra Todos.

El próximo partido de Atlético Nacional será el próximo jueves 20 de julio frente a Rionegro Águilas en condición de visitante por la cuarta fecha de la Liga Águila II 2017. Dicho compromiso tendrá la transmisión de RCN Televisión a partir de las 6:10 pm.