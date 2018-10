Historial: leve paternidad de Medellín ante Once Caldas

El partido que se disputará este 22 de julio en el Estadio Palogrande a partir de las 7:45 pm, será el capítulo 180 que se escriba entre Independiente Medellín y Once Caldas en la historia de la primera división del fútbol colombiano. Los libros de las estadísticas marcan una pequeña ventaja a favor del 'poderoso', que de 179 encuentros venció en 63, contrarrestando las 59 victorias del 'Blanco Blanco', y los 57 empates hasta el momento.

Primer enfrentamiento

La primera vez que Rojos y Albos se encontraron, fue el 26 de marzo de 1961 en el Estadio Fernando Londoño Londoño. En aquel compromiso, Medellín salió vencedor por la mínima diferencia, gracias al gol del mediocampista Pedro Roque Retamozo.

Último enfrentamiento

El último encuentro que se presentó entre paisas y manizalitas, fue el 18 de febrero de este año. En el juego que se disputó en el Estadio Atanasio Girardot, un solitario gol de penal por parte de Juan Fernando Quintero le dió la victoria a los rojos.

Máximo anotador

El jugador que más celebraciones ha conseguido en este enfrentamiento, ha sido Arnulfo Valentierra. El ídolo del Once Caldas sumó 12 goles anotados al 'Equipo del pueblo' vistiendo la camiseta del 'Blanco Blanco', y nadie ha batido su marca hasta hoy.

En torneos cortos

Las estadísticas dictan una ventaja igual de mínima para Medellín ante Once Caldas, desde el cambio de formato de torneo para 2002. De los 33 partidos disputados hasta hoy, el rojo ha salido vencedor en 14, mientras que el conjunto 'Albo' venció en 11, y los 8 restantes se cuentan por empates. A continuación todos los resultados que se han dado desde el 2002.

2002: Medellín 2-2 Once Caldas / Once Caldas 1-0 Medellín



2003: Medellín 1-0 Once Caldas / Once Caldas 3-3 Medellín



2004: Medellín 2-0 Once Caldas / Once Caldas 0-0 Medellín



2004–I (Cuadrangulares): Medellín 4-0 Once Caldas / Once Caldas 0-2 Medellín



2005: Medellín 1-0 Once Caldas / Once Caldas 3-0 Medellín



2006: Medellín 3-2 Once Caldas / Once Caldas 6-0 Medellín



2007: Medellín 1-0 Once Caldas, Once Caldas 1-0 Medellín



2008: Medellín 3-2 Once Caldas / Once Caldas 1-1 Medellín



2009: Medellín 2-2 Once Caldas / Once Caldas 1-0 Medellín



2010: Medellín 0-0 Once Caldas / Once Caldas 2-1 Medellín



2011: Medellín 3-4 Once Caldas / Once Caldas 1-0 Medellín



2012: Medellín 2-1 Once Caldas / Once Caldas 0-1 Medellín



2013: Medellín 1-2 Once Caldas / Once Caldas 1-0 Medellín



2014: Medellín 1-3 Once Caldas / Once Caldas 2-2 Medellín



2015: Medellín 0-0 Once Caldas / Once Caldas 0-2 Medellín

2016: Medellín 2-1 Once Caldas / Once Caldas 1-2 Medellín

2017: Medellín 1-0 Once Caldas

Ley del EX

DT: Efraín 'El Caimán' Sánchez, Carlos 'Piscis' Restrepo, Víctor Luna, Javier Álvarez, Fernando Castro, Santiago Escobar.

Jugadores: Roberto Carlos Cortés, Jaime Castrillón, Samuel Vanegas, Elkin Calle, Rubén Darío Hernández, Carlos Augusto Álvarez, Agustín Julio, Néider Morantes, Tressor Moreno, Carlos Rodas, Jhon Valencia, Jaime Arango, Sebastian Hernandez, Jhon Viáfara, Luis Alberto Núñez, Ayron del Valle, Juan Guillermo Baena, Marino García, Iván 'Champeta' Velazquez, Daniel Hernández, Jefferson Cuero, Gilberto García, Giovanni Hernández, César Quintero, Diego Amaya, Jhon Pajoy, Marlon Piedrahita, Juan David Cabezas, Johan Arango, Jonathan Lopera, Jhonnier Viveros, Julián Guillermo Rojas, Hansel Zapata.