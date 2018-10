Mauricio Molina: "Era importantísimo ganar este partido"

Tras varios días de un clima agitado en lo institucional, el Deportivo Independiente Medellín regresó al triunfo ante su hinchada después de la eliminación por Copa Sudamericana. Mauricio 'Mao' Molina analizó la importancia de la victoria por 1 a 0 frente el conjunto de Cortuluá.

El volante resaltó la dificultad física de la contienda luego del partido del pasado jueves, ya que según él "es indudable que el equipo iba a sentir el rigor del juego, apenas fue hace menos de tres días", exclamó el jugador.

El cansancio físico y mental del juego anterior contra Racing de Avellaneda se debía contrarrestar ante el cuadro Corazón y para el jugador antioqueño había que "intentar, con la experiencia que tenemos, manejar la pelota, darle buen trato al balón, aprovechar la velocidad de 'Tolo' y de Castro, pero no fuimos precisos en las salidas de juego y eso nos hacía estar muy largos; entonces creo que fue un encuentro muy complicado pero que al final lo sacamos; eso era lo que necesitábamos, ganar un partido y así se puede corregir más".

"El equipo jugó un partido si bien no muy vistoso para la gente, pero lo jugó inteligentemente".

El Poderoso sumó su primer partido de local ante un Cortuluá que se paró muy bien en el Atanasio, 'Mao' habló de la importancia de este triunfo: "Era importantísimo ganar hoy el partido, estábamos en casa ante un rival que en el papel no es muy fuerte, que están peleando descenso, que también, obviamente, tienen hambre de triunfo para mantener la categoría, pero nosotros hoy fuimos contundentes con la oportunidad que tuvimos con 'Juanfer', la metimos, ganamos en la pelota parada y eso también es válido".

El jugador de 37 años resaltó los cambios que mostró el DIM respecto al partido que perdió frente a la 'Academia' por Copa Sudamericana: "Mirá el partido contra Racing el muy buen juego que hicimos y al final lo terminamos perdiendo por errores individuales, hoy no tuvimos esos errores, hoy lo manejamos, el equipo jugó un partido si bien no muy vistoso para la gente, pero lo jugó inteligentemente, sabía que estaba un poco cansado, se preservó un poco y al final lo cerramos ahí, no tuvimos mayores apuros como para mantener el resultado".

Para enfrentar a Pasto por Copa Colombia

El recorrido jugador se refirió por último al próximo juego que afrontará el Milancito cuando visite al Deportivo Pasto por los dieciseisavos de final de la Copa Colombia: "Creo que allá va a ser muy importante tener más la pelota de lo que la tuvimos hoy, hoy estuvimos demasiado erráticos, obviamente Cortuluá salió con una intensidad alta a apretarnos desde arriba y eso dificultó; allá en Pasto va a ser igual, porque ellos van a tener la necesidad de salir a buscar el encuentro y nosotros tenemos que contrarrestar la altura, las dificultades de la cancha manejando bien la pelota y haciéndoles daño cuando tengamos que hacerlo", puntualizó el volante.

El juego contra el conjunto Volcánico será el próximo miércoles 2 de agosto a las 7:30 p.m. en el estadio Departamental Libertad de San Juan de Pasto, allí el rojo buscará hilvanar una racha positiva al buscar la clasificación en condición de visitante para la siguiente fase de la Copa Colombia.