Esequiel Palomeque: "Creo que con Lillo vamos a lograr grandes cosas"

"Creo que con el proceso del 'profe' vamos bien": el optimismo del central quibdoseño no deja dudas del buen ambiente en Guarne. Tras una nueva jornada de entrenamiento, y sin competencia este fin de semana, Juan Manuel Lillo tuvo la oportunidad de repasar conceptos con su plantel: "Cada día implementando cosas nuevas". Se dice que de la mano de la fe vienen los resultados y Palomeque se tiene bastante fe: "Creo que con él vamos a lograr grandes cosas aquí en Colombia y en torneos internacionales el próximo año".

Sobre la adaptación al nuevo cuerpo técnico, Esequiel Palomeque agregó: "Creo que el 'profe' ha venido corrigiendo muchas cosas, cada vez va aplicando para lo que él quiere y todos tenemos claro que no es de la noche a la mañana porque todo es un proceso".

Es preciso recordar que debido a un evento que se realizará este fin de semana en el marco de la Feria de las Flores, Atlético Nacional tuvo que aplazar su partido de Liga. El encuentro ante Equidad se jugará el miércoles a las 5:15 de la tarde, cuando el Atanasio Girardot será habilitado tras el concierto. Esto no supone un problema para el equipo: "Esta semana larga nos cae muy bien para que el 'profe' siga implementando sus conceptos". ¿De dónde viene su admiración por el trabajo actual de Lillo? "Lo que más me llama la atención del 'profe' es que sus conceptos son muy claros (...) así nos da facilidad a nosotros de entender"

Centrándonos en el rendimiento de Palomeque, este ha sido duramente criticado. Siendo un juvenil de proyección, ha cometido tres penales en lo que va de semestre, terminando todos ellos en gol del rival.

Sin embargo, él sabe el desafío que tiene por delante para mejorar: "He recibido muchas críticas: esto es fútbol, donde tú vayas habrá gente que te apoye siempre, gente que te critica". A pesar de su juventud reconoce que hay que "Aprender a sobrevivir y a seguir tu carrera con las críticas" y que los errores no han sido solo propios sino del conjunto: "Por ahí hemos cometido errores, pero como el 'profe' nos dice: no son errores que no se puedan corregir".

Sin duda Nacional ha fallado en momentos clave, como los partidos ante Santa Fe y Junior. A pesar de eso, el equipo ha tenido un buen rendimiento desde lo estadístico y ha mostrado una capacidad de juego superior al cataclismo que muchos vaticinaban. "Lo que más nos insiste el 'profe' es sobre la presión: una presión organizada, una presión junta", dice el chocoano sobre las exigencias del cuerpo técnico.

Así mismo, Palomeque cuenta con una característica primordial de los defensores centrales forjados en Nacional: "Él (Henríquez) me ha destacado que por debajo salgo muy bien". Para cerrar, la comunión del grupo es un punto vital que él destaca: "Son errores que aquí en Nacional no pueden pasar, pero gracias a Dios contamos con un buen grupo. Y siempre que alguien falla el grupo siempre lo acoge".