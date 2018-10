Álvaro Angulo: "Espero darle mucho a esta institución"

Luego de un mes y medio fuera de competencia, el lateral izquierdo Álvaro Angulo regresó esta semana a prácticas con Rionegro Águilas, el jugador espera estar en la titular que reciba este sábado al Once Caldas de Manizales por la séptima fecha de la Liga Águila 2017-II. Con necesidad en sumar puntos que lo alejen del sótano de la tabla, Angulo analizó al conjunto 'albo' y a la realidad que se enfrenta su equipo.

"Estoy muy contento de regresar al equipo. Este tiempo que estuve lesionado fue muy duro para mi. Ya estoy en condiciones para lo que el técnico disponga", comentó Álvaro quien desde esta semana ya realiza trabajos a la par de sus compañeros.

Sobre su lesión, el lateral izquierdo explicó que "estuve aproximadamente mes y medio por fuera, sufrí fractura en mi muñeca derecha en el hueso escafoide, me operaron y me recuperé muy bien. Espero estar el sábado y aportar mi fútbol contra Once Caldas".

Para Angulo la salida de Óscar Pérez de la dirección técnica del equipo 'dorado' lo tomó por sorpresa. Sin embargo, el jugador dijo que "lastimosamente el profe Óscar Pérez se va por los malos resultados, el equipo viene jugando muy bien. Si juego el sábado aportaré lo mejor de mi marcando, saliendo por la banda. Espero darle mucho a esta institución".

Finalmente exaltó el buen trabajo que adelanta el equipo y se ve confiado para afrontar el duelo del sábado, fundamental a la hora de seguir sumando en la tabla donde apenas suman dos puntos de 18 posibles. La peor campaña desde el ascenso. "Sabemos la situación que estamos pasando, estamos últimos en la tabla. El grupo viene trabajando muy bien, en los partidos hemos hecho bien las cosas, nos falta la puntada final, pero estoy confiado que vamos a revertir esta campaña", concluyó.