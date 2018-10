Jhon 'Goma' Hernández: "Para mi el que gana es el que merece"

En un duelo de infarto el Deportivo Independiente Medellín venció 3 a 2 como local en el Atanasio Girardot, dejando para los espectadores un muy buen plato futbolero y la euforia de una victoria agónica. Jhon 'Goma' Hernández dio sus impresiones respecto a la victoria del Poderoso.

Medellín se vio abajo del marcador en dos ocasiones, la segunda de ellas en el minuto 75 cuando más atacaba el Rojo. Frente el reto complicado que superó el DIM 'Goma' declaró: "Nosotros como jugadores estamos muy fuertes, estamos generando un buen ambiente en el equipo para así mejorar, queremos que no solamente sea de nosotros sino de todos los que estamos formando este equipo, directivos, hinchas, nosotros los jugadores todos queremos estar de la mano."

Para el volante, el triunfo de hoy fue una muestra más de las dificultades que está sorteando su equipo en el presente torneo. "Somos conscientes de que no vamos a tener la misma memoria de torneos anteriores, somos conscientes de que han habido cambios, han llegado jugadores que sólo llevan un partido con nosotros", reconoció el jugador.

"Ya era hora también de que nosotros saquemos mejores resultados." Acto seguido, Hernández se mostró contento con las mejoras tras la victoria ante Patriotas: "Ahí vamos a ir sincronizando movimientos, vamos a ir conociéndonos dentro del campo de juego y creo que a medida de que vamos avanzando, vamos a demostrar un buen fútbol y bueno ya era hora también de que nosotros saquemos mejores resultados.", sentenció el paisa.

El '8' del DIM habló del desarrollo del juego: "Estuvimos casi todo el primer tiempo con el control del juego, con llegada al arco contrario, y ellos solo con una llegada de un error de nosotros nos marcan un gol, y en el segundo tiempo igual, una pelota quieta a favor, y ya cuando estamos a punto de remontar el resultado nos cogen mal parados, no puede pasar eso, son errores mínimos que marcan la diferencia de un partido", reflexionó.

Además el jugador reconoció la importancia del triunfo en un partido tan complicado, para 'Goma':"Así a veces se juegue bonito al fútbol, uno a veces pierde, entonces los hinchas pueden decir que merecen o no, pero para mi el que gana es el que merece."

Su regreso tras quince días de ausencia

Jhon Édison Hernández el día de hoy no tuvo tantas aproximaciones al arco rival como acostumbra, el volante no negó los motivos por los cuales estuvo más entregado a la marca en el partido contra el conjunto boyacense "Soy consciente de que hace días no hacía fútbol, llevaba 15 días fortaleciendo la cadera y haciendo gimnasio, apenas vengo soltando, me dio un poco duro hoy, sentía ya al segundo tiempo las piernas pesadas", declaró el '8' del Decano.

Para el 'Goma' fue importante jugar casi todo el partido ya que "eso me va a servir para soltar y para así ser el jugador que me gustar ser en ambas áreas."

Ahora el Poderoso deberá trabajar pensando en su próximo compromiso cuando enfrente al Deportivo Cali como visitante por la fecha 8 del 'todos contra todos' el miércoles 16 de agosto a las 8:00 p.m.