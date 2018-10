Jhon Duque: “Todos estamos llamados a terminar las jugadas de buena manera y concretar”

Millonarios tendrá este sábado un partido decisivo en sus aspiraciones en la Liga Águila 2017-II, pues recibirá a Alianza Petrolera en El Campín a partir de las 18:00 horas. Sobre este duelo, Jhon Duque, volante de 23 años de edad, habló con AS Colombia.

“Va a ser importante manejar los tiempos y no desesperarnos. En la medida que nosotros no renunciemos a nuestra idea de juego, seguramente vamos a tener más chances de llevarnos los tres puntos. Alianza es un equipo con buen pie, les gusta salir jugando, hay que hacerles una presión alta, quitarles la pelota y hacerles daño con la misma” manifestó Duque.

Ante la necesidad que tiene el equipo embajador de sumar de tres, que es obligación para irse adueñando de un cupo entre los ocho mejores, Jhon Fredy comentó que al ser Millonarios un equipo grande, están obligados a estar en los puestos importantes, “algo que nos da mucha confianza y un poco de tranquilidad es que el semestre pasado vivimos una situación similar, sabemos que es hora de empezar a sumar y estar más tranquilos en la parte alta de la tabla”, completó.

No han sido buenos tiempos para el volante número 22, pues el semestre pasado sufrió una lesión y ahora este semestre tuvo otra que lo alejó un tiempo de las canchas. Duque aseguró que ya se encuentra al 100 % para poder regresar a la cancha sin problema alguno, pero le ha costado porque “perdí mucho ritmo porque fueron 12 días en los cuales ni siquiera podía entrenar”.

Uno de los problemas que ha tenido el equipo azul en los últimos partidos es el no poder definir las pocas situaciones que genera, a lo que el bogotano responde que “hay que trabajarlo, también hace parte del juego, seguramente nos va a hacer un equipo con más jerarquía en la medida que aprovechemos las opciones de gol que tengamos. No creo que sea un problema de creación y además no es solo de los delanteros sino de todos, todos estamos llamados a terminar las jugadas de buena manera y a concretar”.

Cuando ha estado en campo, el jefecito se ha convertido en pieza fundamental del equipo de Miguel Ángel Russo, pues es un jugador que se desempeña bien en cualquier parte del terreno. Sobre eso, Duque manifiesta que se siente más cómodo cuando juega delante de los centrales pero siente que puede “aportar algo más adelante y a veces no lo hago por no dejar mal parado al equipo. De volante mixto también me siento cómodo. El que me pueda ver mal por izquierda puede ser más rendimiento personal”.

El volante que pertenece a Fortaleza y está a préstamo hasta diciembre del presente año en Millonarios, espera volver a la nómina titular del equipo este sábado, pues al estar plenamente recuperado y ser pieza clave del técnico, puede ser fundamental su estadía en el campo.